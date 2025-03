Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a właściciel auta musi zadbać o to, by polisa zachowała ciągłość. Rosnące ceny sprawiają jednak, że wielu kierowców łapie się za głowy. W dwóch miastach średni koszt zbliża się do 1000 zł. Gdzie jest najdroższe OC?

W jakim mieście jest najdroższe OC? Fot. Tomasz Majchrowicz / iStock