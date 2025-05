Zjazd z ronda z kierunkowskazem? Nie zawsze. Zaskakująca prawda, którą ignorują kierowcy

Na próżno możemy szukać w Kodeksie drogowym rozdziału, który byłby poświęcony zasadom obowiązującym ronda. Reguły ich pokonywania, sygnalizowania manewrów i stylu jazdy wynikają więc z ogólnych zapisów prawa. Te mogą się jednak różnić w zależności od typu skrzyżowania o ruchu okrężnym. W ustawie Prawo o ruchu drogowym możemy znaleźć informację, kiedy należy włączać kierunkowskaz.

REKLAMA

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Zobacz wideo Nowe Audi A6 po raz czwarty. Tym razem chodzi o sedana z tradycyjnymi silnikami. W sam raz dla Polaków

Czy przy zjeździe z ronda trzeba dać kierunkowskaz? Nie od dziś trwa spór między kierowcami

Na większości rond zjazd wiąże się ze zmianą pasa ruchu, dlatego zwykle sygnalizujemy manewr prawym kierunkowskazem. Z tego samego względu, jeśli oznakowanie poziome jest poprowadzone wokół wyspy, chcąc skręcić w lewo bądź zawrócić, wówczas mamy obowiązek używać lewego sygnalizatora.

Są jednak skrzyżowania oznakowane znakiem C-12 ("ruch okrężny"), gdzie sytuacja wygląda nieco inaczej. Przykładowo, jeśli pasy nie biegną wokół wyspy, a przecinają się w jej sąsiedztwie i jedziemy cały czas jednym pasem prosto, nie ma potrzeby włączania kierunkowskazu przy zjeździe (nie zmieniamy ani kierunku jazdy, ani pasa ruchu). Za to przy skręcie w lewo lub zawracaniu lewy kierunkowskaz jest już koniecznością.

Rondo (zdj.ilustracyjne) Kelly/pexels.com/pl-pl

Jak używać kierunkowskazów na rondzie turbinowym? Jedni używają, inni nie

Wątpliwości włączania kierunkowskazu rodzi również rondo wielopasmowe, zwane inaczej turbinowym. Na tych specjalnych skrzyżowaniach pasy prowadzą kierowców w określonym kierunku. Należy więc zająć właściwy już przed wjazdem, w zależności od planowanego zjazdu. Zasady używania kierunkowskazów są w tym przypadku identyczne, jak przy każdym innym typie ronda. Kierowca nie jest zobowiązany włączać lewego migacza podczas jazdy po okręgu. Musi jednak zasygnalizować moment, w którym chce opuścić skrzyżowanie, nawet jeśli pas prowadzi tylko w prawo. Powód? Skręcając, zmieniamy kierunek jazdy, więc manewr musi być wyraźnie zasygnalizowany.

Prawy kierunkowskaz na rondzie, czy używasz go poprawnie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.