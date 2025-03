Tak Czesi poprawili ważny model samochodu. Oto Skoda Enyaq po liftingu. Już wiem, jak jeździ

Do czterech razy sztuka w elektromobilności. Była mała Skoda Citigo. Po niej pojawił się Enyaq, a z czasem nieco mniejszy Elroq. Czwarte podejście to już Skoda Enyaq po liftingu. Obecna wersja nieco się zestarzała szczególnie na tle Elroqa. Stąd lifting i trochę ulepszeń. Trochę rzecz jasna. Rewolucji nie ma. I prócz paru wyjątków nie jest potrzebna. Skoro do tej pory sprzedano ponad 250 tys. egz. to nie ma sensu mocno eksperymentować.

Najłatwiej rozpoznasz odmłodzonego Enyaqa po przedniej części. Ten zyskał nowy styl z wyodrębnionym pasem LED do jazdy dziennej, podświetloną listwą pomiędzy lampami oraz umieszczonymi niżej reflektorami głównymi. A te to nie tylko zwykła technika LED, ale także opcjonalne wersje matrycowe. A skoro opcjonalne to za dopłatą. Resztę zmian w nadwoziu trudniej dostrzec. Znamienne, że wpłynęły także na wymiary (auto skrócono o kilka mm) oraz zasięg. Dzięki optymalizacji napędu oraz obniżeniu oporu aerodynamicznego Skoda Enyaq przejedzie nawet o kilkanaście km dalej. To odpowiednio 13 km więcej dla wersji 85 SUV i 10 km dla odmiany 85 coupe. Zawsze coś.

Przejedziesz kilkanaście km więcej

Ile zatem można maksymalnie przejechać odnowioną elektryczną Skodą? Nie więcej niż 589 km w coupe i 582 km dla SUV-a. Tyle wynosi zasięg odmiany z akumulatorem 82 kWh brutto (77 kWh netto) oraz napędem na tył. Zamówisz dodatkowy silnik by czerpać przyjemność z jazdy z techniką AWD? Zasięg stopnieje odpowiednio do 550/549 km. W przypadku najtańszej odmiany z najmniejszą baterią i silnikiem o mocy 204 KM można liczy na 437/434 km. Też nieźle.

W gamie trochę zmian. Pożegnaliśmy zatem najsłabszą wersję o mocy 179 KM. Teraz minimum to 204 KM, akumulator 63/59 kWh (pojemność brutto i netto) i napęd tylko na tylną oś. Znamienne, że taką odmianę naładujesz z większą mocą (165 kW) niż Skodę Enyaq z dużym akumulatorem 82 kWh i napędem na tył (moc to tylko 135 kW). Najwięcej przyjmie zaś odmiana 82 kWh z dwoma silnikami i napędem AWD (185 kW). Skąd taka różnica? Okazuje się, że baterie pochodzą od różnych dostawców. Mimo tej samej pojemności akumulator odmiany AWD ma więcej ogniw na moduł (odpowiednio 16 lub 24 ogniwa) i sprawniej się ładuje. Obie wersje przygotowano do pracy w trybie dwukierunkowego ładowania V2H (w Polsce jeszcze niedostępne), by np. awaryjnie zasilić domowe urządzenia.

Skoda nie jest aż tak energożerna

Pod względem zużycia energii jest zaskakująco dobrze. Okazuje się, że po przejażdżce autostradą (dopuszczalna prędkość do 130 km/h) oraz bocznymi drogami i zachowaniu tempa lokalnych kierowców można bez trudu uzyskać wynik nieco ponad 18 kWh na 100 km. A to wszystko w najdroższej odmianie z największą baterią 82 kWh, dwoma silnikami i napędem AWD. To naprawdę dobry wynik.

Jedno pozostało po staremu. Skoda Enyaq, to auto, które dalej prowadzi się jak stateczna limuzyna. To nie jest wóz, którym możesz śmiało przekraczać granice rozsądku w zakrętach. Wciąż czuć masę i łatwo o uczucie, że Skodzie brakuje odrobiny lekkości. W tej mierze znacznie więcej przyjemności gwarantuje krótszy i lżejszy Elroq. A to właśnie on zasługuje na miano elektrycznego hot hatcha Skody. Na pocieszenie Enyaq to gwarancja spokoju i zadziwiająco wysokiego komfortu jazdy. Nawet na gorszej nawierzchni lokalnych dróg na granicy Austrii i Czech samochód zdumiewająco dobrze radził sobie z różnymi ubytkami czy pofałdowaną nawierzchnią. Ma to jednak swoją cenę. Z tyłu pasażerowie mogą zacząć narzekać na nudności.

Czesi poprawili. Zawieszenie już nie hałasuje

Z ciekawości sprawdziłem też wersję z zawieszeniem adaptacyjnym DCC. Jej zakres regulacji jest dość duży i różnice pomiędzy sportem a komfortem łatwo wyczuć. Co ważne zawieszenie nie hałasuje jak w innych spalinowych autach Skody czy Volkswagena. Widać, że da się dopracować rozwiązanie, które tak irytowało pierwszych nabywców Passata, Superba czy Tiguana.

Ucieszyłem się jak zobaczyłem, że po modernizacji Skodzie udało się utrzymać dobre jakościowo wnętrze. Nie żałowano w nim porządnych materiałów oraz solidnego montażu i spasowania. Niestety pozostawiono elementy, z którymi kierowca styka się na co dzień. Uchwyty na boczkach drzwi wciąż są twarde i mało przyjemne w dotyku. Szkoda! Na pocieszenie system multimedialny działa, jak trzeba. Nie było żadnego zawieszania, spowalniania czy zrywania połączenia.

Znane są już ceny. Próg wejścia to 189,9 tys. zł za wersję 60 (204 KM, akumulator 63 kWh, napęd tylny). Najdroższą odmianę tylnonapędową wyceniono na 224 tys. zł (285 KM i bateria 82 kWh). Kto jest zainteresowany dwusilnikową wersją i napędem AWD musi przygotować nawet 236,2 tys. zł na odmianę coupe. W cenie uwzględniono czteroletnią gwarancję mechaniczną oraz 8 lat ochrony na akumulator. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Skoda Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.