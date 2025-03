Koszmarny wypadek w łódzkim. Opel Astra rozpadł się na dwie części

Tylko po kilku fragmentach (właściwie to jedna wielka kupa złomu) tego co pozostało z kompaktowego samochodu można zorientować się, że są to pozostałości Opla Astry drugiej generacji (europejską produkcję tego popularnego modelu niemieckiej marki zakończono w 2009 r.). Niemiecki kompakt doszczętnie rozbił się w niewielkim Sulejowie (liczy nieco ponad 6 tys. mieszkańców) w województwie łódzkim (do zdarzenia doszło w niedzielę rano 30 marca 2025 r.). Za kierownicą siedział 21-latek. Przeżył i co ważne nie zrobił nikomu krzywdy. A do tragedii niewiele brakowało.

Za szybko

Z pierwszych ustaleń lokalnej policji wynika, że 21-letni kierowca Opla (mieszkaniec powiatu opoczyńskiego) zdecydowanie przesadził z prędkością jazdy na ulicy Cmentarnej w Sulejowie. Jechał na tyle szybko swoim samochodem, że stracił panowanie nad kierownicą i w pierwszej kolejności uderzył w masywny betonowy krawężnik. Auto następnie odbiło się od krawężnika i uderzyło w słup. Na tym nie koniec. Wrak uderzył jeszcze w drzewo. Siła uderzenia była tak ogromna, że Opel Astra rozpadł się na dwie części. Oczywiście nie można wykluczyć, że w swojej historii zaliczył już poważny wypadek i naprawę. Z samochodu niewiele zostało.

Okazało się, że 21-letni mężczyzna miał sporo szczęścia. Mimo tak poważnej deformacji nadwozia niemieckiego kompaktu kierowca przeżył wypadek. Jego stan był jednak na tyle ciężki, że zdecydowano o wezwaniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Transportem powietrznym został przetransportowany do szpitala.