Konkurent Tesli właśnie wszedł na giełdę. Na jego akcjach można nieźle zarobić

Miliarder Robin Zeng zainaugurował wejście jego firmy CATL na giełdę. To symboliczny znak na to, że świat jeszcze nie jest przesycony chińskimi produktami. Świadczą o tym, chociażby wyniki po pierwszym dniu obecności na parkiecie.

CATL wchodzi na giełdę

CATL wszedł na giełdę w Hongkongu, ale to nie jest ich pierwszy debiut na parkiecie. W 2018 roku firma weszła na giełdę w Shenzhen, ale to właśnie ich ostatni debiut świadczy o agresywnej ekspansji zagranicznej. Obejmuje ona między innymi fabrykę na Węgrzech o wartości 7,3 mld dolarów.

Robin Zeng po uderzeniu w gong powiedział, że jego firmę nie zadowala bycie jedynie producentem komponentów do akumulatorów. Ma o wiele większe ambicje. Chce być pionierem w gospodarce zeroemisyjnej. Według ekspertów debiut firmy na giełdzie jest znakiem na to, że konsumenci potrzebują produkty o wysokiej jakości z Chin.

Wartość CATL idzie w górę

CATL zaopatruje Teslę i Volkswagena, chociaż jest bezpośrednim konkurentem tej pierwszej firmy. Przedsiębiorstwo wykorzystuje popyt ze strony państwowego funduszu majątkowego Kuwejtu, inwestorów detalicznych w Hongkongu i włoską rodzinę miliarderów Agnelli.

Debiut firmy poskutkował wzrostem cen akcji o 16 proc. Zaledwie dzień wcześniej CATL wyceniana była na 160 mld dolarów i znajdowała się wśród 100 najbardziej wartościowych marek. Po debiucie najprawdopodobniej przeskoczy o kilka miejsc do góry.

Co ciekawe, nawet wojna celna USA — Chiny nie spowodowała spadku wartości firmy, ani to, że CATL zostało umieszczone przez Departament Obrony USA na liście przedsiębiorstw oskarżonych o współpracę z chińskim wojskiem. Teraz marka współpracuje z amerykańskim departamentem, aby zostać wykreślonym z błędnego oznaczenia.

Wygląda na to, że Robin Zeng wie, co robi. Jeśli tak dalej pójdzie, to CATL rzeczywiście może zostać głównym graczem na rynku.