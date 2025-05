Firma IONWAY, to spółka joint venture, stworzona przez firmę PowerCo, który jest jednym z dostawców akumulatorów na potrzeby pojazdów Grupy Volkswagen, a także belgijsko-francuskiego Umicore. To właśnie ona stoi za powstającą właśnie fabryką w Radzikowicach. Jak wynika z oficjalnych komunikatów spółki, w obiekcie produkowane będą aktywne materiały katodowe (CAM) do akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych.

Nowa fabryka motoryzacyjna w Polsce. Spółka szuka już pracowników

Nowa fabryka będzie jednym z największych zakładów pracy w okolicy. Zatrudnienie w obiekcie znajdzie bowiem ok. 900 osób. Co ciekawe, spółka IONWAY do końca tego roku chce zatrudnić pierwszych 350 pracowników. Oferty dotyczą nie tylko pracy w działach produkcji, ale także logistyki czy laboratoriach. Rzecz jasna producent szuka również wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej, jak również specjalistów.

"IONWAY już niedługo stanie się jednym z największych pracodawców w regionie. Tworzymy wyjątkowe środowisko pracy łączące entuzjazm firmy technologicznej ze stabilnością biznesu o ugruntowanej pozycji. W IONWAY pracownicy nie tylko znajdują stabilną pracę, ale także otrzymują możliwość rozwoju zawodowego i bycia częścią globalnego ruchu na rzecz czystszego, bardziej ekologicznego transportu" – stwierdza Piotr Porębski, dyrektor generalny zakładu IONWAY.

Produkcja ruszy już w pierwszej połowie 2026 roku

Zgodnie z planem produkcja w fabryce ma rozpocząć się już w pierwszej połowie przyszłego roku. Do tego czasu zakończyć ma się budowa samego obiektu, a także proces rekrutacyjny. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 1,7 mld euro, a więc nieco ponad 7,2 mld zł. Co ciekawe, spółka IONWAY otrzymała od polskiego rządu niemałe dofinansowanie wynoszące 350 mln euro (niemal 1,5 mld zł).