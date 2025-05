Zwolnią aż połowę wszystkich zatrudnionych pracowników. Szwedzka firma w tarapatach

Niestety. Dobrze to już było. Coraz częściej przekonujemy się, że w branży motoryzacyjnej łatwiej o cięcia i redukcje niż kolejne inwestycje i poszukiwania nowych pracowników. Boleśnie przekonali się o tym Szwedzi. A ściślej pracownicy spółki powołanej zaledwie kilka lat przez Northvolt i Volvo Cars. Nadano jej nazwę Novo Energy i powierzono zadanie produkcji akumulatorów na potrzeby Volvo.

Młoda firma szybko odczuła skutki bankructwa szwedzkiego giganta. Po upadku Northvolt w Szwecji zapowiedziano znaczące zmiany. Volvo uznało, że trzeba jak najszybciej przeprowadzić transakcję zwiększenia udziałów z 50 proc. do 100 proc. Wedle Reutersa Volvo zgodziło się przejąć udziały od Northvolt. Znamienne, że za symboliczną kwotę, by spółka była pod pełną kontrolą producenta samochodów.

Nie czekamy. Zwalniamy

Choć transakcja wciąż czeka na zatwierdzenie, to władze Novo Energy nie próżnują. Program cięcia kosztów realizowany jest od początku 2025 r. Wówczas zakładano w ramach oszczędności firma rozwiąże umowy o pracę z 30 proc. zatrudnionych. Okazało się, że to za mało. Plan cięć obejmuje łączenie aż połowę zatrudnionych w firmie zajmującej się produkcją akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Cięcia nie dotkną kluczowej inwestycji, jaką jest budowa fabryki akumulatorów w pobliżu Goteborga. Pierwsza faza budowy znajduje się już na końcowym etapie (fabryka jest już niemal gotowa, ale w halach brakuje maszyn niezbędnych do rozpoczęcia produkcji baterii do samochodów elektrycznych). Novo Energy oświadczyło, że obecnie trwają prace nad planem wznowienia działalności na pełną skalę. Co to dokładnie oznacza? Tego niestety nie zdradzono.

Nie jest tajemnicą, że menedżerowie Volvo pokładają spore nadzieje w chińskich inwestycjach. Stąd tak wymowna wypowiedź Hakana Samuelssona, który wrócił do kierowania Volvo Cars. Menedżer oznajmił, że nowy zakład powinien służyć nie tylko Volvo, ale także innym markom koncernu Geely. Ale czy Chińczycy zainwestują więcej w europejską produkcję? To bardzo dobre pytanie.