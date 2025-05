Choć papież Leon XIV (kard. Robert Francis Prevost) uchodzi za bardziej umiarkowanego od Franciszka, w kwestii motoryzacji wybiera własną drogę. Zostawił w garażu białego Fiata 500L poprzednika, który stał się wręcz kultowym elementem pontyfikatu Franciszka.

REKLAMA

Zobacz wideo

Często pomagało to Argentyńczykowi dotrzeć do celu w chaotycznym rzymskim ruchu ulicznym ze znaną już tablicą "SCV 1". Wolał jeździć prostym włoskim samochodem niż opancerzoną limuzyną. Zostało to dobrze przyjęte i zinterpretowane jako oznaka skromności i bliskości z małym człowiekiem.

Jakiej marki jest samochód papieża? Leon XIV stawia na niemiecki model

Nowy biskup Rzymu w pierwszych dniach pontyfikatu poruszał się Volkswagenem Multivanem, uznawanym za pojazd bardziej użytkowy niż luksusowy. W nowej odsłonie zadebiutował w 2021 roku. Choć przypomina Transportera, technicznie oparto go na płycie MQB znanej z Golfa. Co ciekawe, podczas swojej pierwszej podróży poza Rzym, do sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, papież nie tylko wybrał Volkswagena, ale też zajął miejsce z przodu, obok kierowcy.

Już 4 dni później znów jechał VW, jednak tym razem Tiguanem. Co ciekawe, Watykan ma w planach do 2030 roku całkowicie zamienić swoją flotę pojazdów na samochody elektryczne, właśnie we współpracy z VW. Pierwsze w pełni elektryczne modele, w tym kilka VW ID.3, przekazano już Watykanowi.

Czy papież Leon XIV będzie sam prowadził samochód? W Watykanie nie cichną głosy

W Watykanie spekuluje się, że w przyszłości Leon XIV osobiście przejmie kierownicę. Według jego towarzyszy lubi sam prowadzić samochód. - Uwielbia prowadzić samochód, mógłby to robić godzinami - zdradził augustianin ojciec Giuseppe Pagano w wywiadzie dla rzymskiej gazety "Il Messaggero". Gdybyś Ty wybierał papamobile, co by to było? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.