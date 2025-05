Pasek klinowy należy do kluczowych elementów składowych silnika. Jego główną rolą jest napędzanie m.in. alternatora, pompy wodnej oraz wentylatora chłodnicy. W starszych modelach aut ich trwałość była ograniczona. Często nie przekraczała 20-30 tys. km, co wiązało się z wieloma trudnościami. Obecnie nowoczesne paski są w stanie wytrzymać ponad 60 tys. km bez ryzyka zniszczenia.

Czy można jechać z urwanym paskiem klinowym? To wcale nie drobna pozornie usterka

Awarie paska klinowego często wynikają z niewłaściwego naciągu, zużytych rolek, zanieczyszczeń lub kontaktu z olejem. Objawiają się nietypowymi dźwiękami takimi jak pisk. Zerwany może prowadzić do uszkodzenia innych, współpracujących z nim podzespołów. To oznacza nawet uniemożliwienie nam dalszej jazdy. Szczególnie gdy napędza on alternator, pompę wspomagania lub wodną. Jeśli pasek pęknie, a w zanadrzu nie masz zapasowego, lepiej unikaj kontynuowania podróży, aby nie uszkodzić silnika bądź rozrządu.

Czym awaryjnie zastąpić pasek klinowy? Możesz zrobić go z wielu rzecz

Wyjątkowo, gdy sytuacja już tego wymaga, jak podaje serwis moto.infor.pl, możesz spróbować tymczasowo naprawić pasek, tak by dojechać np. do warsztatu. Ważne, aby napędzał jedynie pompę wodną, co zmniejszy ryzyko uszkodzenia innych elementów. Nie sięgaj po popularny w sieci trik z rajstopami. Lepszym rozwiązaniem będą sznurki pochodzące z rdzenia linki holowniczej, mocne sznurowadła, oraz miękkie linki z tworzywa sztucznego.

Upewnij się, że sznurki lub paski, które mają imitować pasek klinowy, są wystarczająco długie, by kilkakrotnie opleść koło pasowe silnika oraz koło pasowe pompy wodnej.

Sznurek musi być mocno naciągnięty, aby zapobiec jego ślizganiu się.

Końce linki nie powinny być związane, najlepiej przyklej je do siebie, na przykład plastrem, unikając używania taśmy izolacyjnej.

pasek/samochód Warut Wetsanarut / Getty Images/istock.com

Podczas jazdy z awaryjnym paskiem unikaj wysokich obrotów i mocnego przyspieszania. Staraj się utrzymać obroty silnika na poziomie 1500-2000, płynnie zmieniając biegi, i kontroluj temperaturę silnika, by mieć pewność, że pasek działa prawidłowo. Sposobem na zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości jest regularne sprawdzanie stanu technicznego pasów napędowych i innych elementów.

