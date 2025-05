Nowy rekord w Polsce. Szokujące wyniki sprzedaży nowych samochodów elektrycznych

Na polskim rynku motoryzacyjnym padły nowe rekordy w segmencie samochodów elektrycznych (BEV). Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, po raz pierwszy w historii udział aut elektrycznych w nowych rejestracjach przekroczył 5 proc. (dokładnie wyniósł 5,4 proc. w przypadku samochodów osobowych). W kraju nad Wisłą zarejestrowano 2556 aut elektrycznych, a więc o 102,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rządowe dotacje pobudziły rynek

Jak podaje IBRM SAMAR, od początku 2025 roku zarejestrowanych zostało 7663 elektryków, co wykazuje wzrost o 40,5 procent. Wpływ na poprawę sprzedaż aut zasilanych energią elektryczną, częściowo ma uruchomiony 3 lutego 2025 r. program wsparcia zakupu samochodów elektrycznych "NaszEauto", za który odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Z informacji dostępnych na stronie Funduszu wynika, że do 30 kwietnia br. osoby fizyczne i jednoosobowe działalności gospodarcze złożyły 1192 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 37,7 mln zł. Od osób chętnych na sfinansowanie elektryka poprzez leasing lub wynajem, do Funduszu wpłynęło 2262 wniosków na kwotę 65,9 mln zł. Choć Fundusz ubiegającym się o dopłaty nie wypłacił jeszcze ani złotówki, wniosków o dofinansowanie przybywa. Pierwsze wypłaty mają ruszyć w czerwcu.

Liczby nominalne nie są jeszcze imponujące, natomiast bardzo cieszy to widoczne gołym okiem ożywienie na rynku oraz skokowy wzrost rejestracji. Jest to spowodowane ogólnym zwiększeniem zainteresowania nowymi autami w Polsce. Poprawiły się ponadto oferty sprzedaży aut elektrycznych na rynku, w tym zwłaszcza dla konsumentów, którzy mogą dodatkowo korzystać z dotacji

– komentuje Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny firmy Powerdot w Polsce, zarządzającej siecią stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W ocenie szefa Powerdot, wzrostowi sprzedaży elektryków w ostatnim czasie sprzyja także znacząca poprawa dostępności stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W ostatnich dwóch latach nastąpił niezwykle intensywny rozwój publicznej infrastruktury. Polska jest krajem o wyjątkowo dostępnej sieci, ponieważ na jeden punkt ładowania przypada tylko 8 aut elektrycznych. Dla porównania w Norwegii, będącej liderem elektromobilności w Europie, na jeden punkt ładowania przypada dziesięciokrotnie więcej samochodów niż w Polsce.

Ładowanie samochodu elektrycznego, kabel zasilający podłączany do ładowarki Fot. Rafał Mądry

Duży wybór samochodów elektrycznych i spadek ich cen

Jak zauważają z kolei eksperci Superauto.pl, po latach wyraźnej dominacji Tesli, do walki o klienta włączyli się nowi gracze z Chin, zmuszając tradycyjne koncerny motoryzacyjne do zmiany swojej polityki cenowej i modelowej. Widać ponadto, że nowymi elektrykami coraz częściej interesują się osoby fizyczne. Niektórzy dilerzy mają obecnie problem z obsłużeniem wszystkich klientów, co potwierdzają najnowsze statystyki. O ile jeszcze w styczniu osoby fizyczne zarejestrowały jedynie 161 osobówek zasilanych energią elektryczną, tak już w kwietniu było to 519 pojazdów (ponad trzy razy więcej).

Obserwujemy obecnie znaczący wzrost liczby klientów, zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, zainteresowanych autami elektrycznymi. Musieliśmy całkowicie przeorganizować nasz dział sprzedaży, aby ten zwiększony ruch obsłużyć

– relacjonuje Łukasz Cacko, menedżer marki MINI w Inchcape Motor Polska. Jego zdaniem wzrost zapytań o auta elektryczne jest spowodowany m.in. atrakcyjną ofertą finansowania w najmie długoterminowym, a także powrotem wspomnianych dotacji - program "NaszEauto" zastąpił wcześniejszy program "Mój elektryk".

W kwietniu 2025 r. wśród najczęściej rejestrowanych samochodów elektrycznych były Tesla Model Y, Tesla Model 3, Dacia Spring, Kia EV6 czy Kia EV3. W gronie chętnie kupowanych modeli znalazły się również Hyundai e-Kona, Peugeot e-208, Fiat 500e, MG4, Nissan Ariya czy Volvo EX30.

Chińskie samochody elektryczne marki XPeng Fot. XPeng

Więcej elektryków w segmencie popularnym

Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w internetowej platformie sprzedażowej Superauto.pl, wskazuje, że przyczyną ożywienia na rynku elektryków są istotne zmiany, jakie nastąpiły w segmencie popularnym rynku motoryzacyjnego.

Do tej pory mieliśmy do czynienia z zainteresowaniem samochodami elektrycznymi prawie wyłącznie w segmencie premium. Teraz Kia, Dacia, Hyundai, Citroen, a przede wszystkim Leapmotor oraz inni producenci z Chin, pokazują, że w segmencie aut popularnych zainteresowanie samochodami elektrycznymi też jest spore, tylko segment ten nie był wcześniej właściwie "zaopiekowany" przez koncerny motoryzacyjne

– wyjaśnia ekspert, który podkreśla, że prowadziło to do sytuacji, w której raty za auta elektryczne z segmentu popularnego były tylko nieznacznie niższe niż raty za samochody premium, które jeszcze "łapały się" na dotację, a dodatkowo obowiązywały tam lepsze rabaty i nierzadko korzystniejsze warunki finansowania. Do tego dochodził większy wybór modeli z napędem elektrycznym. Tymczasem w segmencie popularnym polityka cenowa i modelowa była przez długi czas niedostosowana do potrzeb rynkowych.

W ostatnich miesiącach, ta sytuacja zmieniła się znacząco, nastąpił wyraźny wzrost konkurencyjności cenowej i modelowej i - jak widać w statystykach odnośnie rejestracji - na ożywienie popytu nie trzeba było długo czekać. Samochody elektryczne przestają być ekstrawagancją, stają się coraz bardziej dostępne w cenach odpowiadających stronie popytowej

– podsumowuje Aleksander Mazan.