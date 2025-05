Motoryzacyjny gigant zwolni kilkuset specjalistów. Programiści pożegnają się pracą

Około 350 pracowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zatrudnionych w strukturach Forda, a dokładnie w działach zajmujących się oprogramowaniem, zostanie zwolnionych. Jest to związane z trwającym procesem wewnętrznej reorganizacji - producent chce bowiem "lepiej dopasować kompetencje zespołów do nowych wyzwań technologicznych". Redukcja zatrudnienia obejmie około 5 procent wszystkich specjalistów Forda pracujących nad cyfrowymi usługami i systemami infotainment.

Ford zwalnia pracowników. Tym razem to nie wina rynku

Co warte zaznaczenia, cięcia nie są reakcją na zmiany rynkowe czy też geopolityczne. Według osób związanych z firmą, na których słowa powołuje się redakcja "The Detroit News", zwolnienia nie mają związku ani z nowymi cłami, ani też z wcześniejszą decyzją o rezygnacji z prac nad zaawansowaną architekturą elektryczną FNV4, która miała być rozwijana równolegle do obecnych rozwiązań. Jest to raczej naturalna konieczność związana ze strategią firmy, niż próba wypracowania oszczędności.

"Nieustannie analizujemy strukturę naszej organizacji, aby działać wydajnie i skutecznie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu" – oświadczyła firma. "Wprowadzamy zmiany w zespole Connected Vehicle Software, aby mieć odpowiednie kompetencje i strukturę do tworzenia najlepszych na świecie pojazdów połączonych (auta stale połączone z internetem, które mogą wymieniać dane z otoczeniem i oferujące nowoczesne usługi cyfrowe - dop. red). Będzie to obejmować również rozstania z częścią pracowników" - stwierdzono.

Ford stawia na rozwój usług cyfrowych i subskrypcje

Amerykański gigant nie ukrywa, że przyszłością motoryzacji jest szeroko pojęta cyfryzacja i związane z nią usługi. Dlatego też właśnie na tych kwestiach skupia najwięcej uwagi. W 2024 roku Ford deklarował, że pozyskał już 800 tys. subskrybentów, głównie w ramach segmentu Ford Pro, skierowanego do klientów flotowych. Firma liczy, że jeszcze w tym roku przychody z oprogramowania i usług przekroczą miliard dolarów.