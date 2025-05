Euro NCAP zrobi rewolucję w samochodowych kabinach. Za takie rozwiązania zabierze gwiazdki

Euro NCAP to organizacja, która opiniuje bezpieczeństwo każdego z modeli, który wchodzi na rynek, chociaż nie jest organizacją państwową. Są całkowicie niezależni. Przynajmniej u podstaw funkcjonowania tego tworu. Czy tak jest rzeczywiście? Można dyskutować, a co człowiek to opinia. Obojętnie jak jest, to producenci lubią powoływać się na Euro NCAP w swoich reklamach jeśli ich model zdobył maksymalnie pięć gwiazdek w ich testach, a klienci często też zwracają uwagę na ich opinie. Już od 2026 roku organizacja planuje wprowadzić swoje wewnętrzne kryteria oceniania, które będą faworyzować auta, z wydawałoby się przestarzałą technologią, czyli przyciskami fizycznymi.

Ekrany trudniejsze w obsłudze niż przyciski fizyczne

Czy ekrany dotykowe są łatwiejsze w obsłudze niż klasyczne przyciski i pokrętła? Jak udowodnił eksperyment szwedzkiego magazynu Vi Bilägare — nie. Podczas zadania, wzięto dwa samochody — jeden z klasycznymi przyciskami fizycznymi, a drugi z ekranami dotykowymi.

Testujący mieli za zadanie skonfigurować podstawowe funkcje, na przykład takie jest ustawienie radia i zapisanie stacji radiowej lub ustawienie klimatyzacji. W aucie z klasycznymi przyrządami trzeba było poświęcić na to około 10 sekund, a w pojeździe z ekranami nawet 45 sekund. Co gorsza, kierujący musiał odwrócić wzrok od drogi, aby wcelować palcem w odpowiednią funkcję. No właśnie, bo eksperyment miał miejsce podczas jazdy.

Euro NCAP chce, aby producenci wprowadzili przyciski

I tutaj na scenę wchodzi Euro NCAP, które planuje wprowadzić nowe zasady punktowania testowanych samochodów od 2026 roku. W jaki sposób? Otóż producenci, którzy zdecydują się na ponowne wprowadzenie lub zachowanie fizycznych przycisków i pokręteł, będą wyżej punktowani pod względem bezpieczeństwa, niż producenci, którzy wykorzystują wyłącznie ekrany dotykowe. Nie znaczy to oczywiście, że ekranów dotykowych nie będzie można instalować w samochodach, po prostu za podstawowe funkcje, takie jak kierunkowskazy, światła awaryjne, radio czy klimatyzacja lub ustawianie lusterek bocznych, powinny być odpowiedzialne fizyczne przyciski.

Jedni uważają, że to dobry pomysł, gdyż skróci czas ustawiania funkcji, nie rozprasza i kierowca nie będzie musiał odwracać wzroku podczas jazdy. Twierdzą, że łatwiej będzie i bardziej naturalnie obsługiwać auto za pomocą przycisków fizycznych bez odrywania wzroku, tak jak to miało miejsce wcześniej.

Są również głosy z "drugiej strony sali". Przeciwnicy tego rozwiązania i przepisów, twierdzą, że jest to zamach na rozwój technologiczny pojazdów i cofnięcie się w czasie. Co więcej, twierdzą, że ponowne wprowadzenie przycisków wiąże się z o wiele wyższymi kosztami, które poniosą klienci, a design kabiny będzie, o wiele gorszy. Pojawiają się nawet oponie, że Euro NCAP powinno zostać rozwiązane, gdyż z organizacji wspomagającej, stało się instytucją wymuszającą i cenzurującą postęp wśród producentów motoryzacyjnych.

Obojętnie kto ma rację, faktem pozostaje to, że od przyszłego roku, producenci, którzy chcą uzyskać wyższą notę w swoich samochodach, będą musieli powrócić do fizycznych instrumentów sterujących. Czy to przyniesie ze sobą większy poziom bezpieczeństwa? Trudno powiedzieć.