Nie tylko nowoczesne modele samochodów, bo nawet te liczące już kilkanaście lat, wciąż skrywają przed właścicielami wiele niezwykle przydatnych możliwości, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. Mijamy je wzrokiem i nie wykorzystujemy. A szkoda, gdyż mogą znacząco poprawić komfort podróżowania, zwłaszcza w trakcie dłuższych tras. Jednym z takich enigmatycznych przycisków jest oznaczony skrótem PTY.

Do czego służy przycisk PTY w samochodzie? Świadomość może wiele zmienić

Przycisk PTY spotkamy w wielu samochodach, od osobowych, dostawczych, po autobusy. Jest to opcja, którą oferuje radio z systemem RDS (Radio Data System). W rzeczywistości jest to skrót od "Program Type", oznaczający "rodzaj programu". Po jego uruchomieniu nadajnik może samodzielnie wyszukać stacje radiowe, które będą emitować konkretny typ audycji. Przykładowo mogą to być wiadomości, sport, muzyka pop, jazz lub też programy dla dzieci.

Wystarczy wcisnąć guzik, następnie wybrać interesującą kategorię, a radio samo spróbuje znaleźć pasującą stację. Nie zawsze jednak uda się coś znaleźć. Wszystko zależy bowiem od tego, czy dany kanał nadaje takie dane przez system RDS. W Polsce na szczęście wiele popularnych rozgłośni korzysta z tej funkcji. Korzyść jest taka, że dzięki PTY możesz szybciej znaleźć to, czego akurat chcesz słuchać, w dodatku bez ciągłego przełączania stacji.

Radio samochodowe (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Jak wyłączyć PTY w radiu? Wystarczy jeden ruch

Ponowne wciśnięcie przycisku PTY spowoduje wyłączenie jego funkcji, a radio powróci do podstawowego trybu. Tuner będzie więc przeszukiwał wszystkie aktualnie dostępne rozgłośnie, bez podziału i mijania wybranych typów programu. Dlatego na co dzień lepiej mieć tę funkcję wyłączoną i włączać ją tylko wtedy, gdy szukamy konkretnej audycji.

