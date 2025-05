Żaden nożyk. Tak pozbędziesz się naklejki z szyby samochodu w mgnieniu oka. Bez zdrapywania

Winieta, ozdoba, a może kara za złe parkowanie? Niezależnie od powodu, przez który na szybie samochodu znalazła się naklejka, jej usunięcie może okazać się kłopotliwe oraz czasochłonne. Dlatego jeśli tylko zauważysz, że klej nie chce puścić, nie zdrapuj jej na siłę, gdyż tylko dołożysz sobie pracy, a efekt końcowy będzie daleki od zadowalającego. Zamiast tego skocz do mieszkania i weź z łazienki dwie rzeczy. W mig pozbędziesz się uciążliwego problemu bez szkody dla szyby.

Jak usunąć starą naklejkę na szybie? Wystarczy produkt z łazienki

Prostym a przy tym skutecznym sposobem na uciążliwą naklejkę na szybie jest wykorzystanie zmywacza do paznokci. Nasącz nim wacik kosmetyczny, przyłóż do problematycznego miejsca i poczekaj. Wystarczy 10 minut. Po tym czasie odejdzie wraz z klejem bez większych problemów. Jednak pamiętaj, że sposób ten zadziała jedynie na papierowe nalepki.

Jaki jest najłatwiejszy sposób na usunięcie naklejek z szyb samochodowych? Naklejka na szybie. Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl

Jak odkleić naklejkę bez uszkodzenia? Złap za suszarkę

Usunięcie srebrnej, błyszczącej naklejki z numerem rejestracyjnym z przedniej szyby wymaga nieco innego działania (nie ma już obowiązku jej posiadania). Wszystko ze względu na trwały materiał, z jakiego została zrobiona. Dzięki niemu mocno trzyma się powierzchni i jest odporna na wszelkie zniszczenia. Dlatego w tej sytuacji mimo wszystko należy uzbroić się w nieco cierpliwości i sięgnąć po... suszarkę.

OSTRZEŻENIE! Nie korzystaj z suszarki podczas mrozów, gdyż w ten sposób możesz doprowadzić do pęknięcia szyby. Wszystko ze względu na dużą różnicę temperatur.

Zasada jest prosta, choć nieco czasochłonna. Włącz urządzenie, a strumień gorącego powietrza skieruj w miejsce z naklejką oraz wokół niego. Gdy po 2-3 minutach klej zacznie delikatnie puszczać, lekko podważ jej róg. Cały czas podgrzewając, przyciągaj ją do siebie, kawałek po kawałku. Dzięki temu ładnie zejdzie bez szkody dla szyby, jednak zapewne pozostawi po sobie ślady kleju. Nie martw się jednak, gdyż doskonale poradzi sobie z nimi wcześniejszy trik ze zmywaczem. Po wszystkim przetrzyj wilgotną ściereczką i wytrzyj do sucha. Po kłopocie samochodowym nie pozostanie ślad. Masz naklejkę z numerem rejestracyjnym na szybie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.