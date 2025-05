W czwartek tunel na Zakopiance znowu zostanie zamknięty. Jakie wytłumaczenie mają zarządcy?

Tunel pod Luboniem Małym na drodze ekspresowej S7 jest rekordowym obiektem. Został oddany do użytkowania 12 listopada 2022 r. Od tego momentu minęło dwa i pół roku. To wystarczyło, aby trasą przejechało 20 mln pojazdów. 20-milionowe auto pojawiło się w nawie tunelu 3 maja 2025 r. wieczorem.

Obiekt odgrywa kluczowe znaczenie z komunikacyjnego punktu widzenia. Każdej doby potrafią przejechać nim ponad 42 tys. pojazdów. Tunel to jednak też punkt, w którym służby mogą realizować ćwiczenia na wypadek różnych scenariuszy. I tak właśnie stanie się w czwartek, 8 maja 2025 r. Przeprawa będzie w związku z tym czasowo zamknięta. Jak informuje GDDKiA:

Z uwagi na ćwiczenie służb przejazd tunelem i odcinkiem trasy S7 między węzłami Lubień i Skomielna Biała będzie niemożliwy od godz. 7:45. Tunel powinien zostać otwarty do ruchu ok. 14:00.

Brak możliwości przejazdu tunelem nie oznacza, że kierowcy zostaną pozostawieni sami sobie. Droga zostanie odpowiednio oznakowana. Ruch pojazdów natomiast zostanie skierowany na objazdy. Jak informuje RMF FM, auta pojadą alternatywnie z węzła Lubień drogą wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała. Na skrzyżowaniach w Skomielnej Białej i Mszanie Dolnej ruchem będzie kierowała policja.

Nie tylko S7. Na S3 służby ćwiczyły na wypadek zdarzenia terrorystycznego

To nie są pierwsze ćwiczenia, które będą prowadzone w tunelu na S7. To nie są też pierwsze ćwiczenia, które w tym roku będą prowadzone w Polsce w tunelach drogowych. Niedawno, bo 10 kwietnia 2025 r., w tunelach na drodze ekspresowej S3 przeprowadzone zostały skoordynowane ćwiczenia służb ratowniczych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Analizowane były takie scenariusze, jak zdarzenie terrorystyczne, pościg policyjny czy wypadek masowy z pożarem. I nie ma się co oszukiwać. Im mniej spokojna będzie sytuacja wokoło Polski, tym częściej takie ćwiczenia mogą się odbywać.