Każdy zna kogoś, kto "nie da stacji zarobić" i tankuje tylko tyle, by dojechać do następnego taniego Orlenu. Niby spryt, niby oszczędność, jednak jak się okazuje, tylko do czasu. Większość kierowców, którzy stosują tę strategię, wierzy, że w ten sposób trzymają finanse w ryzach. Tymczasem zamiast kilku zaoszczędzonych złotych można nieświadomie zapracować na solidną fakturę u mechanika. Bo czasem ta "pięćdziesiątka" to początek większego problemu pod maską.

REKLAMA

Zobacz wideo Taki jest luksusowy chiński samochód Denza Z9GT

Dlaczego nie powinno się jeździć na rezerwie? To jak gra w rosyjską ruletkę

Zbiornik paliwa nie jest sterylnym termosem, a z czasem zbierają się w nim różne zanieczyszczenia, od drobinek rdzy po skroploną wodę. Gdy poziom paliwa jest niski, pompa zaczyna zasysać nie tylko benzynę, lecz także całą tę brudną mieszankę z dna zbiornika. To trochę jak picie herbaty przez słomkę z samego dna kubka. Coś tam poleci, ale łatwo też trafić na fusy.

Im mniej paliwa, tym większe ryzyko, że te zanieczyszczenia przedostaną się do filtra, a jeśli ten nie nadąży - wprost do wtryskiwaczy, które zdecydowanie nie są stworzone do pracy w takich warunkach. Z czasem może to doprowadzić do ich zapchania, co skutkuje szarpaniem silnika, spadkiem mocy, wyższym spalaniem i finalnie poważną awarią. A wtedy koszty znacznie rosną, bo czyszczenie lub wymiana wtrysków w niektórych modelach może sięgnąć nawet 3000 zł.

To jednak nie koniec problemów. Pompa paliwa nie jest przystosowana do pracy "na sucho" - chłodzi się i smaruje dzięki przepływającemu przez nią paliwu. Gdy w baku robi się zbyt pusto, zaczyna się przegrzewać, szybciej się zużywa, a w skrajnych przypadkach może po prostu przestać działać. Koszt nowego elementu? W zależności od modelu samochodu to wydatek od kilkuset złotych do nawet 2000 zł. I to bez robocizny.

Jeszcze większy kłopot mają właściciele diesli. Jeśli pompa zassie powietrze zamiast paliwa, cały układ może się zapowietrzyć. Wtedy nie tylko trudno uruchomić silnik, ale konieczna jest wizyta w warsztacie. Odpowietrzanie to kolejnych kilkaset złotych, a i tak nie masz gwarancji, że obyło się bez uszkodzenia wtryskiwaczy czy pompy wysokiego ciśnienia. I pomyśleć, że wszystko przez to, że "pięćdziesiątka wystarczy, do wypłaty jakoś dojadę". Tylko że wypłata może pójść na coś zupełnie innego, niż planowałeś, np. na nowy układ paliwowy.

Fot. Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl

Czy powinno się tankować do pełna? Wszystko zależy od tego, jak jeździsz

Pełny bak daje kierowcy komfort psychiczny i spokój na trasie, ale trzeba pamiętać, że to także dodatkowy ciężar. Jak podaje portal matematyczny "The Mathteacher", każdy litr benzyny waży około 0,75 kg. Przy 60 litrach oznacza to aż 45 kg więcej, czyli mniej więcej tyle, ile waży solidna walizka lub worek cementu.

W warunkach miejskich, gdzie auto często rusza i hamuje, ta masa może mieć realny wpływ na spalanie. Szacuje się, że dodatkowe 45 kg może zwiększyć zużycie paliwa nawet o 0,3 litra na 100 km. Dla osób, które jeżdżą na krótkich dystansach, to argument, by tankować z umiarem. Z kolei przy dłuższych trasach pełny bak to wygoda i oszczędność czasu. A w czasach rosnących cen paliw i różnic np. na autostradach, może się okazać wręcz rozsądną inwestycją.

Ile zazwyczaj tankujesz paliwa? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.