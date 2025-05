Szok na przejściu dla pieszych. Policja nie miała wyjścia. Kierowca BMW stracił prawo jazdy

Mimo iż do znudzenia kierowcom zwraca się uwagę na zachowywanie szczególnej ostrożności w obrębie przejść dla pieszych oraz kwestię ustępowania pierwszeństwa przechodniom, nadal wielu kompletnie nie stosuje się do przepisów. Świetnie obrazuje to sytuacja, do jakiej doszło w Zielonej Górze na przejściu przy ul. Batorego.

Kierowcy zapomnieli o przepisach? Nawet nie zwolnili przed przejściem dla pieszych

Jak można zobaczyć na udostępnionym przez policję nagraniu, kierowca autobusu MZK poruszający się pasem do skrętu w prawo zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, chcąc ustąpić pierwszeństwa mężczyźnie z dzieckiem w wózku. Po chwili pieszy wkroczył na "zebrę", jednak nie miał co liczyć na ich bezpieczne upuszczenie. Kierowcy jadący lewym pasem kompletnie nie przejęli się stojącym przed przejściem pojazdem i jak gdyby nigdy nic w owczym pędzie przejechali obok niego, mijając tym samym stojącego już niemal w osi jezdni mężczyznę.

Zobacz wideo

Widocznie zbulwersowany zachowaniem kierowców szofer miejskiego autobusu użył klaksonu, ostrzegając pozostałych uczestników ruchu. Przechodzień z dzieckiem na wszelki wypadek zostawił za sobą wózek i sprawdził, co dzieje się za autobusem. Dopiero gdy upewnił się, że nic mu nie zagraża, przeszedł w kierunku wysepki. Na szczęście kierowcy jadący przeciwległym pasem zastosowali się do przepisów, dzięki czemu nie doszło do niemiłej powtórki.

Kierowcy staną przed sądem. 27-latek z BMW stracił prawo jazdy

Jak informuje zielonogórska policja, jednym z kierowców, którzy narazili na niebezpieczeństwo pieszego i jego pociechę, był prowadzący srebrne BMW 27-latek. Jak później tłumaczył stróżom prawa, nie był świadomy tej sytuacji i nie widział mężczyzny na przejściu. Stwierdził, że ominął autobus, bo myślał, że czeka on w zatoczce autobusowej. Policjanci skierowali wniosek o ukaranie kierowcy do sądu, a do czasu rozprawy zatrzymali mu prawo jazdy. Oczywiście pozostali dwaj zmotoryzowani - prowadzący Porsche oraz Maserati - również poniosą odpowiedzialność.

Dla przypomnienia, wyprzedzanie i omijanie pojazdów na pasach i bezpośrednio przed nimi jest zabronione i surowo karane. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Jeśli kierowca dopuścił się tego po raz kolejny w ciągu dwóch lat, a więc popełni wykroczenie w warunkach recydywy, mandat wzrasta dwukrotnie i wynosi 3000 zł. W skrajnych przypadkach policja może zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu.

"Wykroczenia popełniane na szkodę osób pieszych należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych, dlatego też grożą za nie wysokie kary. Apelujemy, aby przed przejściem dla pieszych szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nie tylko dlatego, że grozi za to spora odpowiedzialność, ale także dlatego, że w grę wchodzi ludzkie zdrowie a nawet życie" - przypominają funkcjonariusze.