Co robić, gdy zgubisz kluczyk do auta? Większość kierowców nie wie

Zgubienie kluczyka tradycyjnego, choć wiąże się z frustracją, nie jest tak problematyczne jak w przypadku kluczyków nowoczesnych. W przypadku zagubienia kluczyka mechanicznego do starszych modeli aut, wyrobienie duplikatu to koszt rzędu 50-100 złotych i zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. Jeśli nie posiadasz zapasowego kluczyka, na podstawie którego ślusarz dorobi ci nowy komplet, koszt wzrośnie ponieważ konieczne będzie dopasowanie właściwego kluczyka do auta, ale wciąż nie potrwa to długo i będzie jak najbardziej możliwe.

Czy można wykonać duplikat kluczyka do samochodu?

Jeśli kluczyk do auta, który zgubiłeś jest nieco bardziej współczesny, wówczas sprawa się nieco komplikuje. Jeśli miałeś kluczyk z transponderem, który komunikuje się z immobilizerem sam duplikat ci nie pomoże, ponieważ kluczyk trzeba odpowiednio zaprogramować pod konkretny model i markę samochodu. Koszt może wynosić nawet między 300 a 500 zł. Nie jest możliwe zrobienie go od ręki, najmniej trzeba czekać kilka godzin. Jeśli natomiast twój samochód posiada system bezkluczykowy cena wzrasta jeszcze bardziej, doliczyć do niej trzeba również koszt programowania.

Co zrobić, gdy zgubisz kluczyk do auta?

Często w takiej sytuacji zwykle trzeba działać szybko. Oto instrukcja krok po kroku co należy zrobić, w przypadku zagubienia kluczyka do auta.

1. Zadzwoń na policję.

2. Zabezpiecz swój samochód.

3. Skontaktuj się ze specjalistą lub warsztatem samochodowym, by dezaktywować swój klucz w systemie elektronicznym swojego auta.

4. Zadzwoń do swojej firmy ubezpieczeniowej.