Niedługo rozpocznie się sezon, w którym wielu kierowców wyruszy w podróż. Ta niezależnie od długości trasy, może być uciążliwa, zwłaszcza gdy temperatura na zewnątrz wzrośnie, co przełoży się na spadek koncentracji i wzrost ryzyka wypadków. Nieprawidłowe korzystanie z klimatyzacji może również skutkować wyższymi kosztami paliwa lub koniecznością naprawy uszkodzonego układu. Aby tego uniknąć, warto poznać najczęstsze błędy popełniane przy jej użytkowaniu.

Czy klimatyzacja w samochodzie powinna być włączona cały czas? Kierowcy o tym zapominają

Klimatyzacja mimo powszechnie panującym przekonaniom powinna być używana przez cały rok, nie tylko podczas upalnego lata. Wśród korzyści można wymienić fakt, że dzięki temu odpowiednia temperatura zostania utrzymana, wnętrze pojazdu osuszone z wilgoci, a parowania szyb skutecznie udaremnione.

Co więcej, wpływa to m.in. na:

Bezpieczeństwo jazdy, zapobiegając parowaniu szyb, co poprawia widoczność i komfort jazdy, zwłaszcza w deszczowe dni.

zapobiegając parowaniu szyb, co poprawia widoczność i komfort jazdy, zwłaszcza w deszczowe dni. Generowanie oszczędności, gdyż regularne włączanie klimatyzacji zapobiega uszkodzeniom sprężarki, co może prowadzić do kosztownych napraw.

gdyż regularne włączanie klimatyzacji zapobiega uszkodzeniom sprężarki, co może prowadzić do kosztownych napraw. Zdrowie, gdyż serwisowanie klimatyzacja pomaga uniknąć rozwoju pleśni i bakterii, które mogą występować w wilgotnym środowisku auta.

Klimatyzacja w samochodzie Fot. Tomasz Waszczuk / Agencja Wyborcza.pl

Najczęstsze błędy popełniane przy korzystaniu z klimatyzacji. Tego powinniśmy się wystrzegać

Klimatyzacja, szczególnie podczas dłuższych podróży jest dla większości kierowców nieocenioną pomocą. Warto jednak używać jej z głową i nie popełniać trzech grzechów. Typowe błędy przy korzystaniu z klimatyzacji:

Wywietrz samochód przed jazdą. Zanim uruchomimy klimatyzację w gorącym samochodzie, lepiej "wpuścić" nieco powietrza do wnętrza, by zmniejszyć obciążenie sprężarki. Maksymalne chłodzenie. Ustawiaj klimatyzację na około 5-7 stopni Celsjusza niższą temperaturę niż na zewnątrz. Unikaj maksymalnego chłodzenia. Brak przeglądów. Przynajmniej raz w roku wykonaj przegląd klimatyzacji, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom i awariom.

