Mecenas od "trumny na kółkach" ma duży problem. Sąd wydał wyrok

Sprawa łódzkiego prawnika toczyła się od kilku lat, po tym, jak w niedzielę 26 września 2021 roku na trasie Barczewo - Jeziorany, nieopodal Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie), doszło do tragicznego wypadku drogowego. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych, śmierć poniosły dwie kobiety podróżujące Audi 80. Ofiary miały 53 i 67 lat. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, że kierowca prowadzący samochód marki Mercedes, zjechał na przeciwległy pas ruchu przekraczając podwójną linię ciągłą i czołowo uderzył w auto jadące w przeciwnym kierunku. Policja wskazała jako winnego zdarzenia 41-letniego wówczas mecenasa z Łodzi. Mężczyzna w momencie wypadku był trzeźwy, podróżował z żoną i synem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bulwersująca wypowiedź adwokata

Paweł Kozanecki uznany za sprawcę wypadku, skomentował całą sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych, używając sformułowania, że "To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach". Wypowiedź zbulwersowała opinię publiczną, a do sytuacji odniósł się nawet ówczesny wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Polityk PiS uznał, że wypowiedzi adwokata są szokujące. Akt oskarżenia przeciwko prawnikowi trafił do sądu we wrześniu 2022 roku.

Bezwzględna kara pozbawienia wolności

W piątek 11 kwietnia 2025 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił wyrok. Sędzia Anna Pałasz prowadząca sprawę od 2024 r., skazała Pawła Kozaneckiego na karę 2 lat więzienia oraz 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych. Wymierzyła także po 30 tys. zł zadośćuczynienia dwóm osobom, po 20 tys. zł kolejnym dwóm, po 15 tys. zł. dwóm osobom, i 5 tys. zł jednej osobie z rodziny. Skazany musi zapłacić też koszty sądowe. Wyrok jest nieprawomocny. Mecenas, jak i jego obrońcy nie pojawili się na piątkowej rozprawie. Sędzia wygłosiła wyrok do obecnych na sali rodzin zmarłych kobiet i przedstawicieli mediów.

Prokuratura żądała dla oskarżonego mężczyzny kary pięciu lat pozbawienia wolności, od 5 do 50 tys. złotych zadośćuczynienia dla siedmiu członków rodziny zmarłych kobiet, a także pozbawienie znanego prawnika prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych na 10 lat. Obrońcy wnieśli o uniewinnienie. Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu.