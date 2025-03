W przeszłości, by kupić Fiata 126p, czyli popularnego malucha, lub FSO 1500, konieczne było zapisanie się na listę oczekujących oraz wniesienie stosownej przedpłaty. Niestety ostatecznie okazało się, że nie każdy otrzymał wymarzony, a przy tym zamówiony pojazd. Dziś klienci, którzy musieli obejść się smakiem, mogą zgłosić się po wypłatę rekompensaty z tym związanej. Nie mają na to zbyt wiele czasu, gdyż niedawno rząd zasygnalizował chęć wygaszenia programu.

Rekompensaty za zamówione maluchy. Ile można odzyskać?

Wypłaty rekompensat za zamówione samochody weszły w życie dopiero w 1996 roku. To właśnie wtedy Sejm uchwalił stosowną ustawę. Zgodnie z nią chętni, którzy w 1981 roku uiścili przedpłatę na pojazd, lecz nigdy nie zobaczyli go na oczy, mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów wraz z oprocentowaniem oraz wcześniej wspomnianą rekompensatą. Wysokość tej ostatniej zmieniała się na przestrzeni lat, gdyż podlegała waloryzacji. Przykładowo, ja donosi portal money.pl, w 1996 roku wynosiła 5930 złotych dla malucha, a 8400 złotych na FSO 1500.

Z kolei obecnie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2025 roku opublikowanym w Monitorze Polskim 3 marca mowa o:

19 527 złotych na Fiata 126p,

27 671 złotych na FSO 1500.

Program cieszy się coraz mniejszą popularnością. Może zostać wygaszony

O takie wypłaty może starać się jeszcze 238 osób, zaś przez ostatnie 10 lat zgłosiło się po nie zaledwie 10 chętnych. Z powodu niskiego zainteresowania istnieje możliwość, iż cały program zostanie wygaszony, a pieniądze przepadną. Interpelację w tej sprawie wystosowali politycy Konfederacji, którzy wskazali, że w obecnym systemie "istnieje jeszcze wiele reliktów ubiegłego systemu". - W Ministerstwie Finansów prowadzone są obecnie analizy zmierzające do odejścia od kwartalnej waloryzacji kwoty rekompensaty oraz wygaszeniem programu - zdradził wiceminister finansów Jarosław Neneman cytowany przez portal interia.pl.

Co to jest książeczka przedpłat? Musisz ją okazać, by dostać pieniądze

By otrzymać zaległe pieniądze, należy zgłosić się do placówki PKO Banku Polskiego, gdzie należy okazać dowód osobisty i książeczkę przedpłaty. Portal fakt.pl zaznacza jednak, że warunkiem koniecznym jest wykazanie, że wpłaty na rachunku były dokonywane systematycznie, czyli bez przerw. W przypadku śmierci właściciela książeczki o zwrot mogą starać się jego spadkobiercy. Czy kwota rekompensaty jest twoim zdaniem adekwatna? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.