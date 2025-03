Czy polskie firmy mają zamiar kupować elektryki? Wreszcie znamy odpowiedź na to pytanie

Volkswagen Financial Services każdego roku bada nastroje zakupowe Polaków na rynku motoryzacyjnym. Organizuje badanie pt. "Portfele Polaków pod lupą". Tegoroczna edycja raportu prowadzi jednak do naprawdę ciekawych wniosków. Bo pokazuje, że zainteresowanie samochodami o napędzie elektrycznym delikatnie, ale rośnie.

Ile samochodów chcą kupić firmy w 2025 r.?

Z badania zleconego przez VFS wynika, że 31 proc. firm w Polsce planuje w 2025 r. zakup środków transportu. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw myśli o pojedynczym pojeździe. 37 proc. chce kupić od dwóch do pięciu aut. Liderem w trendzie zakupowym są w tym roku firmy z takich sektorów, jak branża budowlana czy handel. Odpowiadają w sumie za 66 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Największy spadek zainteresowania zakupem pojazdów dotyczy z kolei firm usługowych. W 2024 r. 28 proc. z nich było zainteresowanych inwestycją w nowy pojazd. W tym roku odsetek spada do 8 proc.

Jakie samochody mają zamiar kupić firmy w 2025 r.?

Przedsiębiorcy są zainteresowani głównie pojazdami nowymi. Do salonu dealerskiego po samochód pójdzie trzech na czterech właścicieli firm. Reszta kupi modele używane? Tak, choć czasami będą one używane głównie z nazwy. Bo 77 proc. ma poszukiwać samochodów pochodzących z roczników od 2022 do 2024. 69 proc. ankietowanych poszukuje auta osobowego. 44 proc. zdecyduje się na pojazd dostawczy.

Ciekawe dane dotyczą planowanego budżetu. O kwocie z przedziału od 100 do 150 tys. zł myśli 29 proc. ankietowanych. To zdecydowanie największy odsetek. Nie on jednak stanowi najważniejszą informację. Bo okazuje się, że 27 proc. respondentów chciałoby wydać co najmniej 250 tys. zł, a 19 proc. od 200 do 250 tys. zł. To oznacza, że 46 proc. polskich przedsiębiorców planujących zakup auta w 2025 r. przeznacza na ten cel co najmniej 200 tys. zł. To plasuje ich motoryzacyjne wybory m.in. w segmencie premium.

Jak firmy chcą sfinansować zakup? 68 proc. wybierze klasyczny leasingiem a 16 proc. kupi za gotówkę.

Co dziesiąty przedsiębiorca planuje zakup auta elektrycznego

Polacy przedsiębiorcy nadal myślą przede wszystkim o dieslach. Zakup auta z napędem wysokoprężnym planuje aż 52 proc. osób. O zasilaniu benzyną myśli 31 proc. respondentów. Co z elektrykami? W 2025 r. o napędzie bateryjnym myśli 10 proc. firm. To wynik o 4 proc. wyższy niż przed rokiem.

Rosnące zainteresowanie zakupem aut elektrycznych to wynik dostrzegania ich zalet. Przedsiębiorcy wpisują na tę listę głównie niskie koszty eksploatacji (ważne dla 46 proc.), możliwość uzyskania dofinansowania (ważne dla 34 proc.) czy ułatwienia w poruszaniu się w miejskiej przestrzeni (ważne dla 34 proc.). Nie jest jednak też tak, że auta BEV nie mają w oczach firm ograniczeń. Na listę minusów zasilania prądem przedsiębiorcy wpisują głównie mały zasięg (54 proc. respondentów), wysoki koszt zakupu (39 proc. respondentów) i ograniczoną sieć ładowania (38 proc. respondentów).

Firmy nie wypadły z rynku moto. Chyba żyje im się dobrze

Badanie VFS "Portfele Polaków pod lupą" pokazuje, że polskie firmy nie boją się inwestycji. A do tego ich kondycja finansowa musi być względnie stabilna. "W najnowszej edycji badania przedsiębiorcy wskazali poprawę ocen zarówno obecnej, jak i przyszłej kondycji gospodarki. Mimo inflacji, której wpływ pozostaje znaczący, wielu respondentów wyraża nadzieję na stabilizację kosztów w nadchodzących miesiącach i lepszą kontrolę budżetów" – zauważa Dariusz Brodnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services