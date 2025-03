Protesty przed salonami Tesli w 10 stanach USA. "Elon Musk musi odejść"

Elon Musk zawsze był ekscentryczny. Mimo wszystko ludzi go lubili. Nawet za jego obietnice bez pokrycia. Sympatia dla miliardera prysła w jednym momencie. Wtedy, gdy wszedł do amerykańskiego rządu. I kolejne doniesienia naprawdę mu nie pomagają. Dziś na świecie pojawiła się spora rzesza ludzi, którzy na Muska nie mogą patrzeć.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany otrzymał mandat 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne

"Zatrąb, jeśli nienawidzisz Elona". Protestujących wspierają znane osoby

Przeciwnicy polityki zwolnień w rządowych agencjach realizowanych przez Muska dają wyraz swojemu niezadowoleniu. Po raz kolejny zorganizowali bowiem akcję "Tesla Takedown". Te polega na przygotowaniu protestów przed każdym z 277 salonów i centrów serwisowych należących do Tesli w USA. Uczestnicy pojawili się przed przedstawicielstwami marki z transparentami mówiącymi m.in. o tym, że "Elon Musk musi odejść!". Choć dużo zabawniejsze były plakaty z napisem: "Zatrąb, jeśli nienawidzisz Elona".

Podczas demonstracji przed salonami Tesli pojawiają się sławne osobistości. Jak donosi TVN24, tym razem obecny był m.in. aktor John Cusack. Pojawiają się również przedstawiciele władzy ustawodawczej. Przed jednym z salonów do pokojowego skandowania niezadowolenia zachęcała demokratyczna kongresmenka Jasmine Crockett.

Musk nazywa protestujących psychopatami i zwalnia kolejne 80 tys. osób

Protestujący pojawili się przed salonami Tesli w całych Stanach Zjednoczonych. Było ich widać w Nowym Jorku, New Jersey, Illinois, Pensylwanii, Kalifornii, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Minnesocie oraz w Teksasie. To nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia akcja tego typu. Tym razem na szczęście odbyła się ona pokojowo. Nie zostało uszkodzone żadne z aut. Jak Musk reaguje na protesty? Miliarder skierował do protestujących słowa mówiące o tym, żeby "przestali zachowywać się jak psychopaci".

Elon dolewa oliwy do ognia nie tylko swoimi wypowiedziami. Bo kilka dni temu zaczął wdrażać kolejny plan oszczędnościowy. Na jego mocy pracę straci... 80 tys. pracowników cywilnych w Departamencie Obrony. To z pewnością rozwścieczy tłum po raz kolejny. Musk gra o wysoką stawkę, ale zatrzymać się nie chce. I to pomimo faktu, że przez akcje protestacyjne z salonów jego marki wyparowało 50 proc. klientów. Coraz poważniejsze stają się pytania o to, czy amerykański producent elektryków przetrwa zwarcie Muska z tłumem.