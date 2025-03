Tysiące aut z rocznika 2024 zalegają na placach. Można zyskać rabat nawet do 100 tys. zł. Lista

Cena detaliczna. Taką mało kto się interesuje. Odpowiedni rabat jest mile widziany niemal przy każdym zakupie (można żartować, że prędzej czy później nabywcy zaczną oczekiwać zniżek nawet przy zakupach świeżego pieczywa na poranne śniadanie, albo torby ziemniaków na obiad). Oczywiście spore upusty są pożądane przy tak dużych transakcjach jak zakup nowego samochodu. A przy okazji wyprzedaży rocznika oczekiwania nabywców znacząco rosną.

Tegorocznym wyprzedażom przyjrzeli się specjaliści z serwisu superauto, które reklamuje się jako największy sprzedawca nowych samochodów w polskim internecie. Przedsiębiorca już od ponad 20 lat zajmuje się zakupami i finansowaniem pojazdów różnych marek. Stąd nowy raport, w którym szczególnie zwrócono uwagę na liczbę aut dostępnych w naszym kraju. Według szacunków firmowych analityków w salonach oczekuje ok. 12 tys. samochodów z rocznika 2024. Sporo, nieprawdaż.

Presja rośnie. Duże rabaty

Im bliżej końca pierwszego kwartału tym na sprzedawcach rośnie presja, by chociaż trochę uszczuplić stany magazynowe. A to zachęta do negocjacji. Punktem wyjścia jest upust o ok. 15 proc. od ceny katalogowej. Superauto prognozuje, że rabat można zwiększyć do ok. 25 proc. A im droższy pojazd tym kwota oszczędności robi spore wrażenie. Innymi słowy, znaczące sumy dotyczą modeli z segmentu premium.

Na "dzień dobry" na auto z wyprzedaży rocznika możemy dziś uzyskać średnio 15 proc. względem ceny katalogowej. Są jednak oferty z upustami sięgającymi nawet 25 proc. W przypadku marek premium taka obniżka może oznaczać oszczędność nawet 80-100 tys. zł na jednym samochodzie. Dlatego warto się targować, zwłaszcza przed końcem marca – Bartosz Chojnacki, wiceprezes Superauto.pl.

Przykłady znaczących obniżek aut klasy premium? W zestawieniu przygotowanym przez analityków serwisu prowadzi BMW serii 5 oferowane z rabatem w wysokości 92,5 tys. zł. Bartosz Chojnacki ocenia, że można jeszcze obniżyć cenę przynajmniej o kilka tys. zł. Obniżki w wysokości ok. 70 tys. zł objęły także wybrane egzemplarze BMW X5 czy kilka modeli Audi (A6, Q7 i Q8). Średnia dla samochodów w cenie katalogowej ok. 40 tys. zł sięga zaś niemal 40 tys. zł.

Skąd taki wysyp ofert? Chojnacki przekonuje, że w tym roku sytuacja w Polsce jest znacząco inna w porównaniu do wyprzedaży aut na początku 2024 r. Wówczas dealerzy szybko opróżnili zapasy. Obecnie zaś odnotowano spadek popytu przy jednoczesnej znaczącej podaży samochodów nowych chińskich marek, które debiutują w Polsce jedna za drugą. Według szacunków serwisu sytuacja potrwa jeszcze przynajmniej kilka tygodni.