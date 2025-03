Czy samochód się zatrzyma, jeśli podczas jazdy włączymy bieg wsteczny? Niektórzy uważają, że może po prostu zacznie jechać do tyłu. To niestety nie jest takie oczywiste. Sprawdź, czym grozi takie działanie i na co konkretnie uważać.

Dlaczego nie można wrzucić wstecznego biegu podczas jazdy? No to trzeba było to przemyśleć

Dzięki biegowi wstecznemu samochód może jechać do tyłu, to oczywiste. Gdyby nie było go w aucie, kierowcy mieliby ogromny problem choćby z parkowaniem samochodu, nie mówiąc już o innych manewrach.

Może się zdarzyć, że niechcący pomylimy się podczas jazdy i wrzucimy wsteczny, na przykład jeśli chcemy wybrać "piątkę". W sporadycznych sytuacjach uda się uniknąć problemów, ponieważ skrzynia może zablokować bieg wsteczny, jeśli akurat jedziemy do przodu. Jak się o tym dowiemy? Poczujemy opór i zwyczajnie nie uda się go wrzucić. Ominięcie blokady wiąże się z użyciem ogromnej ilości siły. Nie dość, że wtedy można stracić kontrolę nad samochodem, to skrzynia biegów może ulec uszkodzeniu (za pierwszym lub za kolejnym razem, to trudno przewidzieć).

Jak nie uszkodzić skrzyni biegów? Na to uważaj, bo drugiej szansy może nie być

W trosce o to, by skrzynia biegów bez problemu mogła służyć nam jak najdłużej, warto przestrzegać kilku prostych zasad. Każdy kierowca powinien o nich pamiętać.