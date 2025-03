Myjnia automatyczna to najwygodniejszy rodzaj myjni, bo bezobsługowy. Wiele osób boi się jednak, że szczotki porysują karoserię, dlatego wolą udać się na myjnię bezdotykową. Jest ona zdecydowanie najpopularniejsza ze wszystkich. Kierowcy chwalą sobie fakt, że za niewielką kwotę można dokładnie wyczyścić auto. Jest kilka programów do wyboru, np. mycie aktywną pianą albo woskowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pędził ponad 200 km/h bo chciał dosuszyć samochód po myjni

Mycie auta na myjni krok po kroku. Od czego zacząć?

Myjnia bezdotykowa jest samoobsługowa. Umożliwia mycie pojazdu przy pomocy strumienia wody o wysokim ciśnieniu. Nie jest to trudne, ale jeśli jeszcze z niej nie korzystaliście, warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim nie wolno czyścić auta, gdy lakier i części są gorące.

Ta zasada dotyczy głównie tarcz hamulcowych, które w kontakcie z chłodną wodą mogą się pogiąć. Czyszczenie źle wpłynie też wtedy na lakier. Na karoserii zostaną zacieki oraz smugi. Zacznij od mycia wstępnego, dzięki któremu pozbędziesz się kurzu oraz delikatnych zabrudzeń.

Mycie auta na myjni krok po kroku pexels.com/Photo By: Kaboompics.com

Ile kosztuje mycie samochodu na myjni bezdotykowej? W ten sposób zaoszczędzisz

Jeśli myjnia jest wyposażona w program aktywnej piany, to odpowiedni moment, żeby jej użyć. Następnym krokiem powinno być mycie zasadnicze, czyli proszek rozpuszczony w wodzie. Najbezpieczniej trzymać lancę w odległości 40 cm od karoserii. Myj auto od góry, żeby detergent mógł ściekać w dół. Kolejny etap to płukanie. Na sam koniec wybierz woskowanie oraz nabłyszczanie, które ograniczy powstawanie brzydkich zacieków. Mycie pojazdu na myjni bezdotykowej to koszt rzędu 10-20 zł. Najczęściej minuta mycia to koszt 1 zł. Stosowanie się do zaleceń sprawi, że cały proces pójdzie szybko, sprawnie, a ty nie będziesz tracić pieniędzy w trakcie zastanawiania się, który program powinieneś teraz wybrać.