Drogowcy przebudują ważną drogę krajową na Pomorzu. Właśnie podpisano umowę

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 22 w Gnojewie (woj. pomorskie). "Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie oraz przebudowę drogi krajowej nr 22 w Gnojewie. To kolejna inwestycja w ramach programu przebudowy DK22 w woj. pomorskim. Umowa z firmą Strabag opiewa na kwotę ponad 25 mln zł" - dodają przedstawiciele dyrekcji. Co wiemy o inwestycji?

Droga krajowa nr 22 zostanie przebudowana. Nowa inwestycja w woj. pomorskim

Celem inwestycji jest przebudowa 5-kilometrowego odcinka trasy, w tym budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu z drogą gminną do Gnojewa wraz z dostosowaniem oświetlenia drogowego do nowo projektowanych rozwiązań. "Przebudujemy skrzyżowania z drogą powiatową do m. Stogi oraz drogą gminną do Gnojewa. Wzdłuż odcinka DK22 wybudujemy ciąg pieszo-rowerowy wraz z kładkami nad ciekami wodnymi" - dodają drogowcy. Co więcej, powstanie kanał technologiczny i system odwodnienia, w tym kanalizacja deszczowa. W ramach prac przebudowane zostaną również zatoki autobusowe.

DK22. Fot. GDDKiA

Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca będzie miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Kolejne 15 miesięcy zajmą prace w terenie (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca). Planowany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2028 roku.

