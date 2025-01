Nie sprawdzajcie, jak powstawał film o słynnym kierowcy F1. Wyjaśnienie zepsuje całą zabawę

Netflix postanowił stworzyć serial opowiadający historię życia prawdziwej motoryzacyjnej legendy. Bohaterem serii stał się trzykrotny mistrz Formuły 1 – Ayrton Senna. Produkcja była realizowana w Brazylii. Jej twórcą stał się Vicente Amorim.

REKLAMA

Zobacz wideo Lubuscy policjanci odebrali 12 nowych radiowozów

Jak powstawał serial Netflixa opowiadający historię Ayrtona Senny?

6-odcinkowy serial otrzymuje naprawdę wysokie noty od widzów. Ci podkreślają, że realizm scen wyścigów na torach F1 jest naprawdę niesamowity. Teraz twórcy postanowili zatem pokazać, jak wyglądało ich kręcenie od tzw. kuchni. I tak, tego można się było spodziewać. Większość efektownych momentów powstało w zamkniętym studio. Samochód stał na ruchomym podnośniku, a wiatr imitował generator mgiełki.

Pod filmikiem oczywiście pojawiły się komentarze mówiące o tym, że osoby, które zobaczą nagranie "behind the scenes" nie będą już chciały zobaczyć serialu. To jednak prawdopodobnie żart. Tak samo, jak tytuł naszego materiału. Bo produkcja jest naprawdę ciekawa. A do tego opowiada inspirującą historię piekielnie ambitnego i zdolnego człowieka.

Ayrton Senna był pop-gwiazdą świata motosportu przełomu lat 80. i 90.

Ayrton Senna to nie tylko legenda w Brazylii. To jedna z najjaśniejszych gwiazd na nieboskłonie Formuły 1. W całej karierze kierowca trzykrotnie zdobył tytuł mistrza świata F1. W poszczególnych grand prix osiemdziesiąt jeden razy stawał na podium, z czego czterdzieści jeden razy na najwyższym stopniu. A do tego jeździł dla największych, a w tym Lotusa, McLarena i Williamsa.

Błyskotliwą karierę Brazylijczyka niestety przerwał wypadek. Ten miał miejsce 1 maja 1994 r. w San Marino na torze Imola. Przy prędkości 310 km/h pojazd Senny wypadł z toru. Bolid jadąc 218 km/h, uderzył w betonową barierę. 34-letni Ayrton został uznany za zmarłego zaraz po przetransportowaniu do włoskiego szpitala. Miał poważny uraz czaszki. To była bezpośrednia przyczyna zgonu.

O tym, jak bardzo elektryzującą postacią był Senna, niech świadczy prosty fakt. Od jego śmierci minęło ponad 30 lat. Mimo wszystko jego nazwisko cały czas i przez kolejne pokolenia jest wymieniane w panteonie największych sław światowego motosportu.