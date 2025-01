Czy w Polsce można jeździć radiowozem z USA? Amerykanie zobaczyli zdjęcie i teraz są w szoku

Amerykanie są w szoku. W serwisie Reddit pojawiło się bowiem zdjęcie radiowozu Forda, który posiada malowanie przypominające to, stosowane przez amerykańską policję. Powiem więcej, auto ma nawet na boku napis NYPD, który oznacza New York Police Department. Anglojęzyczni internauci dopytują o to, czy eksploatacja takiego auta jest legalna.

To nie zagraniczny radiowóz, a auto zabytkowe

Na zdjęciu zamieszczonym na Reddit warto zwrócić uwagę na drobny szczegół. SUV amerykańskiej policji w Polsce ma żółte tablice rejestracyjne. To one w dużej mierze stanowią klucz do rozwiązania tej zagadki. Bo Amerykanie powinni zdać sobie sprawę z tego, że polscy kierowcy potrafią być naprawdę sprytni. Znaleźli lukę, która pozwala na legalną jazdę zagranicznymi radiowozami w kraju. A luką tą są przepisy mówiące o rejestracji samochodów... zabytkowych. Tak, zabytkowych!

Zagraniczne radiowozy są rejestrowane jako pojazdy zabytkowe z prostego powodu. Auta takie nie podlegają bowiem pod rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów. Wymogi stawiane przed zwykłymi samochodami osobowymi nie są w tym przypadku aktualne. W efekcie zagraniczny radiowóz zarejestrowany w Polsce jako zabytkowy może mieć i lampy błyskowe, i specjalne malowanie. W tym punkcie pojawiają się jednak dwa jedynie ograniczenia. Bo:

zagraniczny radiowóz sposobem malowania nie może przypominać radiowozu polskiego.

kierowca nie może używać w czasie jazdy po drodze publicznej lamp błyskowych zamontowanych na karoserii.

Gdyby radiowozu nie udało się zarejestrować jako zabytek?

Oczywiście nie wszystkie zagraniczne radiowozy muszą spełniać wymogi pojazdu zabytkowego. Może się okazać, że nie mają 25 lat i nie wyszły z produkcji co najmniej 15 lat temu. Co wtedy? Tu również polskie przepisy okazują się liberalne. Auto takie nadal można (a nawet trzeba) zarejestrować. Nie ma z tym większego problemu. Konieczne do spełnienia są jednak dwa wymogi.

Po pierwsze samochód ponownie nie może przypominać polskiego radiowozu. Po drugie lampy błyskowe na czas jazdy muszą zostać szczelnie zasłonięte czymkolwiek. Może to być kawałek materiału lub np. koc. Czemu lampy trzeba zasłaniać? Bo są zarezerwowane dla służb publicznych, a do tego mogą nie mieć koniecznej homologacji.

Post jest ciekawy. Jeszcze ciekawsza dyskusja internautów

Swoją drogą jest jeszcze jedna rzecz, która okazuje się cudowna w tym poście. Mianowicie dyskusje internautów. Twórca forum na Reddit pyta: "Jak do cholery udało im się w Polsce zdobyć prawdziwy radiowóz z emblematami, logami i odznakami?" Pierwsza odpowiedź innego internauty brzmi: "Mogę się mylić, ale na 99% ktoś umieścił go na statku i wysłał do któregoś z europejskich portów". Cudowna ironia, prawda? Czytając poszczególne elementy dyskusji internetowych, można się naprawdę uśmiać. Często czytam je bardziej z ciekawości, niż chęci uzyskania jakichś informacji.