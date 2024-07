Czym jeżdżą polscy policjanci? Drugie miejsce może być zaskoczeniem

Jak wszyscy wiedzą, policja to jeden z organów ścigania, nadzorowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do ustawowych zadań polskiej policji należy ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Żeby wypełniać swoje obowiązki, policjantom potrzebna jest ogromna flota aut rozlokowanych w całej Polsce. W 2022 r. było ich łącznie 21 832 szt., z czego 14 178 szt. to samochody osobowe. Dane na ten temat są na stronie internetowej tej formacji. Można wśród nich znaleźć sporo ciekawostek. Czy na przykład wiecie, jakie są najpopularniejsze marki krajowych radiowozów?

Najpopularniejsza policyjna marka samochodów to Kia. Nikt nie będzie zdziwiony

Pierwsze miejsce na tej liście nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Najpopularniejsza marka radiowozów (oznakowanych i nieoznakowanych) w Polsce to oczywiście Kia. Polscy policjanci dysponują 5 343 samochodami tej koreańskiej marki. Chodzi o modele Cee'd, Sportage, Optima i Venga. Za to już drugie miejsce zaskoczy wiele osób. Chodzi o markę Opel, którego w policyjnych szeregach reprezentuje aż 2 758 aut. Modele Opla, których używa policja to: Astra, Insignia, Corsa, Vectra i Mokka. Następny jest Hyundai, który sprzedał tej jednostce 1733 samochodów, które wciąż są używane. Polscy policjanci jeżdżą Elantrami, i20, i30 Tucsonami i Konami.

Czwarte miejsce na liście najpopularniejszych samochodów osobowych zajmuje Toyota. W policji pracują Aurisy, Avensisy, Camry, Corolle Yarisy i inne modele. Razem jest ich tam 1046 szt. Zgodnie ze stanem floty z 1 stycznia 2022 r. dopiero piąta pod względem liczby jest Skoda, co może być kolejnym zaskoczeniem. Policja ma Superby, Octavie, Kodiaki, Yeti i Fabie. Razem to 992 szt. Kolejne miejsce przypadło Fiatowi. W policji służą modele: Bravo, Tipo, Stilo, Albea, Doblo. Łącznie jest ich 587 sztuk. Następne lokaty przypadły BMW (302 szt.), Fordowi (258 szt.), Renault (235 szt.), Volkswagenowi (179 szt.), Citroenowi (174 szt.) i Peugeotowi (97 szt.). W niektóre liczby wprost trudno uwierzyć, bo wydaje się, że po polskich drogach jeździ znacznie więcej aut tych marek w policyjnych barwach.

Królem policyjnych dostawczaków jest Volkswagen. Chodzi o Transportery i Craftery

Tyle jeśli chodzi o samochody osobowe. Policja osobno klasyfikuje samochody 4x4 o większej dzielności terenowej, w tym również SUV-y. Królem policyjnych terenówek jest Toyota. Funkcjonariusze tej służby jeżdżą 188 egzemplarzami modeli RAV4, Land Cruiser oraz Hilux i trudno im się dziwić. Zwłaszcza dwie ostatnie Toyoty cieszą się opinią niezniszczalnych. Oprócz tego w szeregach polskiej policji jest 114 Nissanów (Pathfinder, X-Trail, Navara), 73 szt. Mitsubishi (Pajero i L200), 48 szt. Isuzu D-MAX, 37 Fordów Rangerów i 32 Land Rovery.

Pewnie domyślacie się najpopularniejszego furgonu osobowo-dostawczego w szeregach polskiej policji. To oczywiście Volkswagen (Transporter, Crafter, Multivan i Caravelle), który przytłoczył rywali liczbą 1738 szt. Ponadto policja ma jeszcze 862 szt. Fiatów Ducato, 607 szt. Mercedesów Sprinterów i Vito, 293 Renault Trafików i Masterów, 217 Opli Movano i Vivaro, 154 Fordy Transity i Tourneo Custom oraz pomniejszą liczbę aut marek MAN, Toyota, Peugeot.

Służby najbardziej lubią motocykle BMW W 1250 RT produkowane w policyjnej specyfikacji

W danych policji brakuje informacji na temat używanych przez tę formację motocykli, ale wiadomo, że polscy policjanci jeżdżą przede wszystkim BMW R 1250 RT i Yamahami FJR1300A, chociaż w służbie też są takie modele jak Kawasaki Versys 1000, a wcześniej były Triumphy Tiger 1050, Hondy CBF1000. Policja wybiera przede wszystkim potężne modele turystyczne, które dobrze znoszą obciążenie dodatkowym sprzętem i radzą sobie na autostradach. Poza tym nie bez znaczenia ma fakt, że BMW produkuje seryjne model R 1250 RT w policyjnej specyfikacji.

Tak wyglądała flota polskiej policji na początku 2022 r. Formacja nie podaje szczegółowych nowszych danych, ale informuje, że w ciągu następnego roku do komend i komisariatów policyjnych w całej Polsce miało trafić łącznie 1385 nowych środków transportu, w tym 646 samochodów osobowych, 47 terenówek i SUV-ów, 84 furgony i 478 szt. motocykli.