Co to znaczy HEMI? Ponad 106 tys. osób nie wiedziało, co oznacza tajemnicza nazwa

W "motoryzacyjnym quizie wiedzy" pytanie nr 12 dotyczyło skrótu HEMI. Co tak właściwie oznacza? Czytelnicy mieli do wyboru trzy rodzaje odpowiedzi:

rodzaj silnika spalinowego,

rodzaj łożyska kulkowego,

potoczna nazwa zaworu zwrotnego.

Poprawną odpowiedzią jest "rodzaj silnika spalinowego", a zaznaczyło ją 83887 tys. czytelników, co daje 44 proc. Ponad połowa, bo 56 proc. biorących udział w quizie osób odpowiedziała błędnie - 106727 tys. Dane dotyczące odpowiedzi do naszego quizu pochodzą z dnia 2 grudnia 2024 roku.

Co oznacza przedrostek HEMI? Jednostka napędowa owiana legendą

Nazwa HEMI stała się synonimem dużych, mocnych silników i stanowi skrót od angielskiego słowa "hemispherical" (półkulisty). To typ silnika spalinowego, którego historia sięga 1948 roku. Wtedy też Harry Westlake i kilka innych osób opracowali 6-cylindrowy silnik dla Jaguara. Dziś to legendarna amerykańska jednostka napędowa w układzie V. W tego rodzaju silniku mamy do czynienia z cylindrami, które są ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni.

