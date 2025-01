Jedna z najbardziej malowniczych dróg nad Bałtykiem gotowa. W sam raz na letni urlop nad Zalewem Wiślanym

Innej drogi tam nie ma. Jeśli chcesz dojechać samochodem do Krynicy Morskiej to pozostaje tylko jedno połączenie. To droga wojewódzka DW501. Oto jedna z bardziej widokowych tras w Polsce, która doczekała się modernizacji (a właściwie odbudowy). A ta była niezbędna, gdyż trasę zdewastowano podczas budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego alarmował w 2022 r., że trasę rozjeździły ciężarówki i ciężki sprzęt potrzebne na budowie jednego ze sztandarowych projektów z czasów, gdy władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście trudno winić wykonawcę przekopu (trasa od lat była w fatalnym stanie i dzięki zakończeniu prac nad przekopem pojawiła się realna perspektywa odbudowy drogi), skoro nie było innego sensownego połączenia drogowego. Niemniej pamiątka pozostała i pomorski samorząd zainwestował w odbudowę.

REKLAMA

Drogowcom (wykonawcą był Budimex, a nadzór prowadził Safege) wreszcie udało się zakończyć tak wyczekiwaną modernizację. Trwała dwa lata (rozpoczęła się w listopadzie 2022 r. i została ukończona jeszcze w 2024 r.) i kosztowała ponad 100 mln zł (dofinansowanie ze środków zarezerwowanych w programie Polski Ład sięgnęło 62 mln zł). Dobrze zapamiętali ją nie tylko mieszkańcy, ale i turyści. Latem w szczycie sezonu urlopowego na drodze tworzyły się ogromne korki (stosowano ruch wahadłowy). W trakcie zeszłorocznej majówki kierowcy utknęli w zatorach na wiele godzin. Wówczas nie tylko lokalne media alarmowało o drogowym dramacie. Na szczęście w ramach postępu prac stopniowo udrażniano ruch, by sezon turystyczny nie skończył katastrofą dla lokalnej społeczności.

DW501 w trakcie remontu ZDW Gdańsk, NaviExpert

W szczycie sezonu najlepiej nocą?

Co udało się wykonać? Budimex przebudował nie tylko konstrukcję i nawierzchnię drogi DW501 na odcinku Stegna – Krynica Morska (długość 17,3 km). Miejscowości wzdłuż trasy doczekały się sieci kanalizacji deszczowej, by ułatwić odpływ wody z jezdni. Przebudowano także skrzyżowania i infrastrukturę techniczną. Na modernizacji skorzystali także piesi, gdyż powstały nowe chodniki.

Niestety jedno pozostało po staremu. Nawet mimo dużego remontu to wciąż jedyne drogowe połączenie Mierzei Wiślanej z innymi regionami kraju. A to oznacza, że tradycyjnie latem można oczekiwać dużego ruchu turystycznego i sporych korków. Niewykluczone, że podobnie jak w przypadku podróżujących na Hel trzeba będzie jeździć na letnie wakacje w nocy, by dojechać bez większych opóźnień.

Co dalej? W 2025 r. w regionie ZDW w Gdańsku planuje kontynuację przebudowy DW221 (Przywidz - Nowa Karczma - Kościerzyna) i DW515 (centrum Dzierzgonia) i nowy przebieg DW231 w Skórczu. W planach jest także remont mostu w Rybinie (DW502) oraz wybranych tras na terenie województwa (wspomina się o metodzie wielkiej łaty, czyli frezowaniu i układaniu nowej nawierzchni z siatką wzmacniającą lub wymianie podbudowy) na które przeznaczono 80 mln zł.