Dziś bez samochodów nie wyobrażamy sobie już życia. Przeróżne modele mają swoich fanów, jak i przeciwników w zależności od wyglądu, mocy i innych istotnych aspektów. Ale czy wiesz, jaka jest najstarsza marka samochodów? Zapytaliśmy o to w jednym z naszych quizów, a znajdziesz go TUTAJ. Okazuje się, że nie wiedziało tego aż 79 procent naszych czytelników.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024