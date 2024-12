Już nie Dacia. Jeden z najtańszych i najbardziej oszczędnych modeli na rynku

Do niedawna za najbardziej ekonomiczny i budżetowy samochód zdaniem wielu kierowców i ekspertów uznana była Dacia. Biorąc pod uwagę te dwa główne wyznaczniki, którymi kierują się poszukiwacze aut idealnych do jazdy po mieście i dostępnych na każdą kieszeń, w tym segmencie modeli nieco przybyło. Niezwykle przyciągającą ofertą może pochwalić się Kia.

REKLAMA

Odświeżony wygląd i komfort jazdy, ten model pragnie mieć coraz więcej kierowców

Stosunek jakość do ceny, a także niezawodność i świeży design, sprawiają, że Kia Picanto staje się modelem coraz bardziej pożądanym na motoryzacyjnym rynku. Stała się bezpośrednim rywalem popularnej Dacii Sandero. Idealny kształt sprawia, że to auto staje się idealne do jazdy po mieście - rozwożenie dzieci do szkół i przedszkoli, wypady na zakupy lub dojazdy do pracy stają się codzienną przyjemnością. Pojemny bagażnik to niewątpliwy atut. Wygląd oceniany jest jako odświeżony, ale również modny.

Nie tylko jeden z najtańszych, ale również najbardziej oszczędnych samochodów na rynku

Podstawowe wyposażenie obejmuje 8-calowy ekran dotykowy oraz nawigację satelitarną. Oprócz tego interfejs AndroidAuto / AppleCarPlay, bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, wielofunkcyjna kierownica, tempomat, port USB-C w konsoli środkowej do ładowania urządzeń przenośnych oraz USB do transmisji danych, czujniki parkowania i kamerę cofania. Nie zapominajmy o sześciu poduszkach powietrznych oraz szereg systemów i funkcjonalności czuwających nad bezpieczeństwem podróżowania - a w tym system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, czy system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych. Jej cena zaczyna się od 68 tysięcy zł.

Silnikiem benzynowy o pojemności 1 litra i mocy 63 KM, prędkość maksymalną 161 km/h, przyspiesza do setki w 14,6 sekundy, zadowalając się średnim zużyciem paliwa na poziomie 4,8 litra na 100 km, czy trzeba jeszcze więcej? Nic dziwnego, że coraz więcej kierowców pragnie mieć właśnie ten model.