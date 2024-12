To jest miasto. Żywy organizm, który ewoluuje i wciąż mnie zachwyca

Stylistyka, która zachwyca

REKLAMA

Cupra Terramar łączy temperament, precyzję prowadzenia oraz niepowtarzalny wygląd. Wyrazisty grill, ostre linie karoserii oraz charakterystyczne akcenty w kolorze miedzi nadają mu unikalnego stylu. To połączenie sportowej dynamiki i elegancji świetnie współgra z nowoczesną architekturą Warszawy, szczególnie w takich miejscach jak Centrum Praskie Koneser. Ten zrewitalizowany kompleks, który dawniej był fabryką, stał się symbolem transformacji Pragi Północ – dzielnicy, która w ostatnich latach przeszła imponującą metamorfozę.

Koneser to obecnie centrum kulturalno-rozrywkowe, gdzie industrialny charakter czerwonej cegły i stali harmonijnie współgra z nowoczesnymi konstrukcjami. Odwiedzający mogą cieszyć się tu muzeami, wernisażami czy zimowymi atrakcjami, jak lodowisko. To miejsce idealnie wpisuje się w estetykę Cupra Terramar, który, parkując na tle ceglanej fasady, zdaje się być jej naturalnym przedłużeniem.

Zapraszamy do sprawdzenia, które perełki architektury Warszawy jeszcze odwiedziliśmy:

Zobacz wideo

Hybryda doskonała – moc i ekologia w jednym

Terramar w wersji plug-in hybrid to scalenie nieprzeciętnych osiągów i ekologii stanowiącej odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Dzięki możliwości jazdy w trybie elektrycznym na dystansie nawet ponad 100 kilometrów auto porusza się niemal bezgłośnie. Zasięg w trybie elektrycznym wystarcza na codzienne dojazdy do pracy czy zakupy, a możliwość ładowania w domowym garażu lub na coraz liczniejszych stacjach w mieście sprawia, że eksploatacja jest wygodna i tania. Zapas mocy sprawi, że nawet w pozornie nudnej drodze do pracy, możemy odnaleźć wyjątkowe źródło emocji.

Moc 272 koni mechanicznych zapewnia dynamiczną jazdę, a przy tym daje kierowcy poczucie pewności i kontroli. Nawet w miejskim ruchu, Cupra potrafi zaskoczyć swoją zwinnością i reaktywnością. To samochód, który budzi emocje, ale też uspokaja – jego wnętrze zaprojektowano z myślą o komforcie, co sprawia, że nawet dłuższa podróż nie jest męcząca.

Materiał sponsorowany marki Cupra

Warszawskie ikony na trasie

Podczas naszej wycieczki odwiedziliśmy nie tylko Konesera, ale także inne symboliczne miejsca Warszawy. Jednym z nich jest nowa kładka pieszo-rowerowa łącząca Pragę Północ ze Śródmieściem. Ten nowoczesny obiekt o długości 452 metrów zachwyca konstrukcją pokrytą specjalną farbą w kolorze rdzy, imitującą korten. Spacer po kładce oferuje niesamowite widoki na panoramę miasta, a drewniane siedziska w jej centralnej części są doskonałym miejscem na chwilę relaksu.

Przejazd Mostem Świętokrzyskim był kolejnym punktem naszej trasy. Ten charakterystyczny most to jeden z najnowocześniejszych projektów stolicy, który łączy funkcjonalność z estetyką. Widok na Warszawę z mostu przypomina, że to miasto nigdy nie przestaje zaskakiwać. Cupra Terramar doskonale wpisała się w ten rytm, podkreślając swoje zalety jako samochód zarówno do codziennego użytku, jak i weekendowych wypadów.

Materiał sponsorowany marki Cupra

Praktyczność i emocje w jednym

Cupra Terramar to samochód kompletny – łączy funkcjonalność rodzinnego SUV-a z emocjami, które dostarcza dynamiczna jazda. Jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań technologicznych i niezapomnianych wrażeń z jazdy. Dzięki innowacyjnemu napędowi hybrydowemu można cieszyć się zarówno niskimi kosztami eksploatacji, jak i satysfakcją z osiągów.

Warszawa, z jej połączeniem starego i nowego, okazuje się być idealnym tłem dla tego samochodu. To miasto inspiruje, podobnie jak Cupra Terramar, zachęcając do odkrywania nowych miejsc i przeżywania niezapomnianych chwil.

Materiał sponsorowany przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.