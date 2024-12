Warstwa lodu i śniegu zimą to kłopot, który dotyczy wielu kierowców. Niektórzy dbają o auta jak o własne dzieci i trzymają w ocieplanym garażu, ale czasem zaledwie kilkugodzinny postój na mrozie może sprawić, że czeka nas nie lada wyzwanie. Jak dbać o lakier zimą? Czy warto traktować go skrobaczką? Wyjaśniamy.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024