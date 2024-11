W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii zauważalnie wzrosła liczba kradzieży samochodów. Właściciele obawiają się pozostawiać swoje pojazdy na ulicach, a ceny ubezpieczeń znacząco poszybowały w górę. Złodzieje wybierają auta różnych marek, jednak statystyki pokazują, że szczególną popularnością cieszy się Range Rover.

Jak często w Wielkiej Brytanii dochodzi do kradzieży Range Roverów? Niepokojące dane z 2023 roku

Z danych agencji DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency, czyli brytyjskiej Agencji Rejestracji Kierowców i Pojazdów) wynika, że w ubiegłym roku skradziono aż 5,2 tysięcy pojazdów tej marki. Co więcej, jednej tylko listopadowej nocy 2023 roku w Londynie zniknęło aż 90 Range Roverów. Sytuacje związane z częstymi kradzieżami samochodów marki Range Rover nie tylko obniżają wartość tych aut na rynku, lecz także windują wysokość składek ubezpieczeniowych. Firmy, które zgadzają się na ubezpieczenie takich pojazdów, z drugiej strony wymagają bardzo wysokich opłat, dochodzących nawet do ponad 10 tysięcy funtów (około 50 tysięcy złotych).

Co robią Range Rovery w kwestii kradzieży? Problem dotyczy wybranych roczników

Problem dotyczy samochodów wyprodukowanych w latach 2018-2022. Modele Range Rover produkowane od 2022 roku są mniej narażone na kradzieże dzięki systemowi Ultra-Wide Band. To zaawansowane oprogramowanie z dużą precyzją dokonuje pomiaru czasu transmisji sygnału między kluczykiem a pojazdem. Dzięki temu uniemożliwia odryglowanie zamków przy zbyt dużym opóźnieniu. Skutek? Zabezpieczenie chroni samochody m.in. przed kradzieżami "na walizkę". Szacuje się, że liczba takich incydentów spadła do ok. 0,07 proc.

Producent zainwestował również ok. 10 mln funtów w poprawę zabezpieczeń w starszych autach, począwszy od modeli z 2018 roku. Dotychczas zaktualizowano ponad 65 tys. aut, a firma zachęca właścicieli pozostałych pojazdów do wizyty w serwisach w celu aktualizacji systemów zabezpieczeń.

