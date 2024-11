Zbudował auto z łóżka piętrowego swoich dzieci. Samochód robi wrażenie

Nieżyjący już ojciec Mnqweno, Thamsanqa, zaszczepił w nim umiejętności prowadzenia pojazdów i naprawy samochodów w wieku 11 lat. Po ukończeniu szkoły zapisał się do Umtata Technical College, poszerzając swoją wiedzę w zakresie blacharstwa. Niestety ograniczenia finansowe wstrzymały jego działalność akademicką, jednak niepowodzenie to nigdy nie zgasiło jego aspiracji.

REKLAMA

Zrobił własny samochód, aby wozić dzieci do szkoły

Zmęczyło mnie szukanie stali i zdecydowałam się wykorzystać ramę łóżka moich dzieci.

Mieszkając w Lenasia South i zmagając się z wyzwaniami związanymi z transportem, często zaprowadzając swoje dzieci do szkoły pieszo lub niosąc je na plecach, Mnqweno postanowił zbudować własny pojazd. Zaczął zbierać części samochodowe na złomowiskach. Przełomowy moment nastąpił, gdy jego przyjaciel Mzayifani z Thulamntwana hojnie dostarczył silnik i skrzynię biegów, rozpoczynając podróż Mnqweno. Aby zbudować ramę swojego samochodu, przerobił podwójne łóżko piętrowe swoich dzieci.

samochód zrobiony ręcznie zdjęcie globespot

Mężczyzna czynnie jeździ swoim samochodem, mimo że mało osób w niego wierzyło

Marzenie mężczyzny zaczęło nabierać kształtu w 2017 r., a w styczniu 2018 r. jego samochód wyjechał na ulice, zaskakując wszystkich, którzy go spotkali. Obecnie pojazd Mnqweno przejechał ponad 56 000 km, przewożąc go do różnych miejsc. Dzieło Mnqweno, zdolne osiągać prędkość do 140 km/h, jest świadectwem jego niezachwianej pomysłowości. Brawa dla Mnqweno za jego niezwykłą kreatywność i determinację!

mężczyzna podczas budowy auta zdjęcie globespot

Mężczyzna jest dowodem na to, że warto spełniać swoje marzenia

Moje dzieci myślały, że zwariowałem, gdy wziąłem ich piętrowe łóżko i poprosiłem, by spały na materacu, by zbudować mój samochód.

"Moi sąsiedzi i bliskie mi osoby zaczęły mnie zapewniać, że mi się uda, a niektórzy z nich zaczęli nawet dorzucać się, kupując materiały, aby moje marzenie stało się rzeczywistością" – powiedział mężczyzna. Ani na chwilę nie poddał się i nie zwątpił w swój projekt.