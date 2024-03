Tak się kradnie Range Rovery. Mistrz świata ujawnia praktyki brytyjskich złodziei

W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii bardzo nasiliły się kradzieże samochodów. Ludzie się boją zostawiać je na ulicach, a stawki ubezpieczeniowe drastycznie wzrosły. Złodzieje kradną auta różnych marek, ale według statystyk jedna jest wśród nich szczególnie popularna. Chodzi o Range Rovera. Według danych firmy LeaseLoco w lutym 2022 roku z brytyjskich dróg zniknęły 5533 samochody tej marki, co oznacza wzrost o 47 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Kolejna liczba jest jeszcze bardziej szokująca. W ciągu jednej listopadowej nocy w Londynie w 2023 r. skradziono aż 90 Range Roverów. Taka sytuacja wpływa negatywnie na spadek wartości aut brytyjskiej marki, za to ich stawki ubezpieczeniowe pną się w górę. Kierowca wyczynowy i youtuber Mark McCann postanowił wyjaśnić ten fenomen.

Mark McCann jest brytyjskim kierowcą wyścigowym, który największą karierę zrobił w USA. W przeszłości zdobył tytuł mistrza świata w wyścigach samochodów Stock Car, popularnie nazywanych NASCAR. Oprócz tego jest wielokrotnym mistrzem wyścigów terenowych pojazdami UTV. Chodzi o popularne w Ameryce czterokołowe terenówki, które przypominają przerośnięte quady. Teraz McCann jest milionerem i właścicielem szalonej kolekcji kilkudziesięciu samochodów. Można w niej znaleźć takie rarytasy jak rajdowe: Ford RS200, MG Metro 6R4 i Audi Sport Quattro S1 grupy B, rallycrossowego Forda Fiestę WRC, która należała do Kena Blocka, kilka Lamborghini (m.in. Huracan Sterrato), Lotusa Emira, Brabusa 50 GLE Coupe, Audi R8, ale też klasyczny Fiat 500 z 1964 r., gąsienicowy wóz bojowy Sabre CVR, uliczny gokart przypominający pojazd z gry Mario Cart, ekskluzywny kamper i jedyny egzemplarz na świecie mikrosamochodu CityEL z silnikiem diesla.

Mark McCann lubi poruszać kontrowersyjne tematy. Kradzieże aut oburzają prawie wszystkich

Na sportowej emeryturze Mark McCann postanowił zrobić karierę na YouTube i idzie mu to całkiem dobrze. W tej chwili ma 246 tys. subskrybentów, a niektóre z jego filmów obejrzały miliony ludzi. To dlatego, że umie znajdować ciekawe tematy. Masowe kradzieże Range Roverów w Wielkiej Brytanii są jednym z nich. McCann przeprowadził dziennikarskie śledztwo i doszedł do ciekawych wniosków.

Okazało się, że większość złodziei Range Roverów używa tej samej metody zwanej "kradzieżą sztafetową" (ang. relay theft), do której potrzeba kilku osób. Pierwsza z nich podchodzi do ściany domu albo garażu z anteną wzmacniającą sygnał samochodowego pilota. Druga stoi przy aucie, a jej zadaniem jest otwarcie odblokowanych drzwi i uruchomienie silnika. McCann postanowił wypróbować ten sposób w praktyce na Land Roverze Discovery... własnej mamy.

Mark McCann pokazał na dwóch przykładach, że kradzież Range Rovera jest dziecinnie łatwa

Oprócz tego youtuber spotkał się z prawdziwym asem wśród złodziei samochodów, który zademonstrował swój kunszt na przykładzie Range Rovera SVR. Przy użyciu specjalnego sprzętu otworzył jego drzwi w ciągu kilku sekund i to bez wysiadania ze swojego samochodu. Kilkanaście sekund później uruchomił jego silnik i odjechał. Specjalista w złodziejskim fachu powiedział, że jest w stanie ukraść niemal każdy nowoczesny samochód w wersji otwieranej i uruchamianej zdalnie (tzw. bezkluczykowo), ale najłatwiej się to robi w przypadku Range Roverów. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę, że to bardzo drogie i poszukiwane samochody na rynku używanych aut, mamy rozwiązanie zagadki ich częstych kradzieży.

Dlaczego akurat do Range Roverów można się włamać elektronicznie tak szybko i łatwo? Ich moduły BCM (ang. Body Control Module) sterujące elektronicznymi czujnikami w aucie do niedawna były kiepsko zabezpieczone, ale podobno ostatnio to się zmieniło. Mark McCann zaznacza, że oba auta z wideo nie miały najnowszej wersji modułu BCM. Jak się ustrzec przed takimi kradzieżami? McCann radzi trzymać kluczyk w domu w ekranującym pokrowcu (klatce Faradaya), stosować jakieś dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie i lokalizator, np. Apple Airtag. Poza tym jeśli jakiś właściciel Range Rovera jeszcze nie wykonał upgrade'u modułu BCM w serwisie, powinien to zrobić jak najszybciej.