Kto przejedzie pierwszy? Zwróć uwagę na znak. Tylko 23 proc. osób znało dobrą odpowiedź

Niedawno pytaliśmy naszych czytelników o kwestie związane z przepisami ruchu drogowego, a dokładniej o to, kto w danej sytuacji będzie miał pierwszeństwo. Okazało się, że niektóre z pytań sprawiły problem. Jeśli też chcesz sprawdzić swoją znajomość zasad panujących na polskich drogach, możesz zrobić to w quizie: Myślisz, że jesteś dobrym kierowcą? To kto tu ma pierwszeństwo?

Kto jedzie pierwszy na skrzyżowaniu? Nie każdy znał odpowiedź

Już drugie pytanie okazało się nieco kłopotliwe. Dotyczyło sytuacji na skrzyżowaniu ze znakami pierwszeństwa, jego ustąpienia oraz stopu. Dwa pojazdy chciały jechać na wprost, a dwa skręcić w lewo. W jakiej kolejności powinny to zrobić?

W jakiej kolejności powinny przejechać samochody? W jakiej kolejności powinny przejechać samochody? Fot. Redakcja

Poprawną odpowiedzią była trzecia opcja, czyli: różowy, żółty, srebrny oraz czerwony. Wszystko ze względu na obowiązujące znaki (w skrócie: różowy pojazd jest na drodze z pierwszeństwem, żółty również, jednak ją opuszcza, srebrny jedzie trzeci, gdyż przepuszcza pojazdy na drodze z pierwszeństwem, zaś czerwony najpierw musi ustąpić miejsca pojazdom na drodze z pierwszeństwem, zaś potem zastosować się do zasady "prawej ręki"). Na ponad 345 tys. odpowiedzi 54 proc. z nich było błędnych.

Kto ma pierwszeństwo? Zwróć uwagę na znak

Wiele wątpliwości wzbudziło również pytanie numer 8, którego "akcja" działa się na rondzie. Na grafice widzimy tramwaj, który chce skręcić w lewo, oraz dwa pojazdy. Różowy już znajduje się na rondzie i również planuje skończyć manewr tam, gdzie tramwaj, oraz żółty chcący dołączyć się do ruchu. Przed nim stoi znak "ruch okrężny". Na to pytanie padło niemal 77 proc. błędnych odpowiedzi.

W jakiej kolejności pojadą pojazdy? W jakiej kolejności pojadą pojazdy? Fot. Redakcja

Pytanie było poniekąd podchwytliwe, ponieważ w Polsce trudno (choć zdarzają się) trafić na rondo ze znakiem "ruch okrężny" (C-12) bez dodatkowego oznaczenia "ustąp pierwszeństwa" (A-7). Tymczasem tutaj właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. W związku z tym prawidłową odpowiedzią jest ostatnia, czyli: żółty jedzie przed różowym, ale musi przepuścić tramwaj. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.