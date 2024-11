Most na jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków DK12 zostanie przebudowany

Most na Pilicy w Sulejowie (woj. łódzkie) położony jest na jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków DK12 między wschodnią i zachodnią granicą kraju. Niestety, obiekt jest już mocno wyeksploatowany, a to oznacza konieczność przeprowadzenia remontu. Nie będzie to jednak tak łatwe - w jego sąsiedztwie jest skrzyżowanie z DK74, a okoliczna zabudowa będzie utrudniała zorganizowanie przeprawy czasowej oraz prowadzenie prac.

Remont mostu na Pilicy w Sulejowie. Przed drogowcami niemałe wyzwanie

Aby osiągnąć cel konieczne będzie również uzyskanie szczegółowych uzgodnień z władzami Sulejowa w zakresie koncepcji mostu tymczasowego wraz z przeprowadzeniem objazdu lokalnymi drogami w mieście (w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego mostu). Należy również dodać, że jednym z najistotniejszych problemów i zadań, jakie zostanie postawione przed przyszłym projektantem, będzie opracowanie czasowej organizacji ruchu. W szczególności będzie musiała uwzględniać potrzeby przewoźników i szeroko rozumianego transportu ciężkiego.

Strategiczne położenie Sulejowa – w tym brak innych przepraw drogami krajowymi przez Pilicę w bliskim sąsiedztwie miasta, wymusza wskazanie dalekich objazdów: przez DK48 od strony północnej lub DK42 od południa. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku będzie to oznaczało dodatkowych kilkadziesiąt kilometrów do pokonania.

Most w Sulejowie na DK12 czeka przebudowa. Kiedy inwestycja zostanie ukończona?

Same prace na moście również nie będą należały do najłatwiejszych. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakres zadań jest bardzo szeroki. "Konieczne będzie rozebranie istniejącego ustroju nośnego, dokładne przebadanie stanu podpór i w razie potrzeby wykonanie napraw ewentualnie ich rozbudowy. Następnie trzeba będzie odbudować cały ustrój nośny wraz z wyposażeniem (chodnikami, nawierzchnią, oświetleniem, dylatacjami, barierami itp.), oraz dodatkowo wykonać kanał technologiczny" - stwierdzają drogowcy.

Co jasne, konieczne będzie wybudowanie w sąsiedztwie remontowanego obiektu mostu tymczasowego. To na niego zostanie przeniesiony ruch lokalny pojazdów o masie do 24 ton (w tym autobusy). "Chodzi o zapewnienie mieszkańcom Sulejowa dojazdów do: pracy, szkół i na uczelnie do pobliskiego Piotrkowa Trybunalskiego" - tłumaczy GDDKiA. Kiedy most zostanie oddany do użytku? Zgodnie z planem przygotowania i prace projektowe powinny zakończyć się do połowy 2027 roku, zaś budowa ma być realizowana w roku 2028.