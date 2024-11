Stłuczka nierzadko wiąże się z nadmiernym stresem, przez który nie zawsze działamy racjonalnie, co później może się na nas srogo zemścić. Niedopilnowanie pewnych spraw może znacznie utrudnić dalsze działanie oraz nawet uzyskanie odszkodowania. Co zrobić w takiej sytuacji? Zacznij od sprawdzenia jednej rzeczy oraz udokumentowania wszystkiego. Pamiętaj o 3 ważnych krokach.

Co należy zrobić po stłuczce? Od tego zacznij

Pierwszą czynnością po stłuczce, w której braliśmy udział, jest zachowanie spokoju. W takiej sytuacji łatwo o nerwy, a te z kolei mogą sprawić, że bardziej sobie zaszkodzimy, aniżeli pomożemy. Następnie zabierz się za zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez rozstawienie trójkątów ostrzegawczych i włączenie świateł awaryjnych. Zanim przestawisz pojazd, by nie tamował ruchu, dokładnie udokumentuj całą sytuację: samochody z widocznymi tablicami, szkody oraz okolicę, by mieć wszystko na zdjęciach. Zbierz też informacje od uczestników stłuczki – ich imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer polisy.

Jak się zachować po stłuczce? Tych kroków nie pomiń

Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy sprawca stłuczki miał ważne ubezpieczenie OC. Mając telefon z dostępem do internetu, zrobisz to dosłownie w minutę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę UFG (lub aplikację) i wpiszesz numer rejestracyjny samochodu, a wszystko będzie jasne.

W przypadku drobnych stłuczek i kolizji nie ma konieczności wzywania policji. Jeśli dogadasz się z drugim kierowcą co do winy i polubownego załatwienia sprawy następnym krokiem będzie spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym, które powinno zawierać:

Opis sytuacji,

Dane kierowców,

Dane pojazdów,

Szczegóły polisy.

Natomiast jeśli nie możesz porozumieć się z drugim uczestnikiem zdarzenia, skontaktowanie się z funkcjonariuszami będzie niezbędne. Niemniej pamiętaj, że najważniejsze, to zachować nerwy na wodzy i działać racjonalnie. Zabezpieczenie miejsca, udokumentowanie zdarzenia i sprawdzenie polisy to najważniejsze kroki, o których warto pamiętać, by ułatwić sobie dalsze postępowanie. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.