Kobieta miała świadomość, że miała wypadek samochodowy, ale nie znała zakresu swoich obrażeń. W tamtym czasie wiedziała tylko, że wyrzuciło ją z auta. Gdy spojrzała na nadgarstek, zauważyła, że jej zegarek Apple dosłownie eksplodował od uderzenia. Wkrótce dowiedziała się też, że ma obrażenia od stóp do głów.

Kobieta cudem przeżyła wypadek. Samego wyrzutu z samochodu nie pamięta dokładnie

Alicenne doznała skomplikowanych ran szarpanych i kilku złamań kości twarzy, które nie wymagały poważniejszej operacji. Miała również złamanie odłamkowe stopy, które jest wysokiej jakości zwichnięciem kostki, poważnie uszkadzającym więzadła. Jedyną dobrą wiadomością dla niej było to, że kiedy przybyła do centrum urazowego, lekarze byli w stanie ustalić, że nie ma krwawienia wewnętrznego i nie będzie potrzebować żadnej operacji klatki piersiowej ani brzucha.

Kobieta miała wiele szczęścia i dużo doskonałej opieki. Dochodziła do siebie przez długi czas

Alicenne miała szczęście. Był to wypadek typu dachowanie, który skończył się z wyrzuceniem z samochodu, a takie wypadki zwykle wiążą się z wieloma obrażeniami wysokiego ryzyka, w tym krwawieniem wewnętrznym i utratą krwi. Alicenne powiedziała, że lekarze do dzisiaj usuwają szkło z jej ciała. Mniejsze odłamki są niemożliwe do znalezienia, ponieważ nie są wyczuwalne ani widoczne na skanie. Jeśli wystąpią objawy, można je zlokalizować i usunąć.

"Dostałam nauczkę" - powiedziała kobieta po tym, jak nie zapięła pasów od razu po wejściu do auta

Alicenne straciła kawałek ucha, przeszła rehabilitację i wróciła do zdrowia, chociaż jej droga była zawiła. Powiedziała, że wypadek nauczył ją, żeby zapinać pasy, jeździć powoli i ostrożnie. W ubiegłym roku zespół urazowy ze szpitala, w którym leczono Alicenne zapewnił opiekę ponad 2 865 pacjentom, mając na celu ratowanie ich życia i, jeśli to możliwe, przywracanie ich do normalnego funkcjonowania po poważnych obrażeniach.