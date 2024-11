Znajomość znaków drogowych nie wydaje się trudną wiedzą do przyswojenia, jednak ze względu na fakt, iż niektóre z nich spotykamy naprawdę rzadko, mogą wzbudzać niepewność. Tymczasem za ich nieprzestrzeganie grozi mandat. Co oznacza znak zakazu z białym paskiem pośrodku?

Co oznacza zakaz postoju? Masz minutę

Znak zakazu postoju raczej dla nikogo nie powinien być niespodzianką (B-35). Okrągła tarcza z niebieskim tłem, czerwoną obwódką oraz jedną ukośną linią symbolizuje możliwość zatrzymania pojazdu w danym miejscu, ale nie na dłużej niż jedną minutę. Oznacza to, że jeśli chcesz wysadzić z samochodu pasażera bądź zatrzymać się, żeby coś sprawdzić w jego obrębie, nic nie stoi na przeszkodzie, o ile nie przekroczysz 60 sekund. To dość częsty znak, na który często możemy trafić. Natomiast zdarza się, iż występuje z dodatkowym oznaczeniem w postaci pionowej, białej linii, czyli rzymskiej jedynki. Co wtedy?

Co oznacza znak B37? Co oznacza znak B37? Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Co oznacza znak B37? Nie każdy o tym pamięta

Znak zakazu postoju, ale z dodatkowym, pojedynczym paskiem w białym kolorze jest nieco bardziej skomplikowany. Wciąż oznacza brak możliwości postoju, jednak z jednym ograniczeniem - obowiązuje jedynie w nieparzyste dni miesiąca, czyli 1, 3, 5 [...]. Co więcej, nie musisz się do niego stosować od godziny 21 do 24. Stosuje się go zazwyczaj w miastach, a dokładniej w miejscach, gdzie konieczne może okazać się udostępnienie jednej strony jezdni co drugi dzień, na przykład w celach rozładunkowych czy porządkowych. Za złamanie zakazu musisz liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł.

Co oznacza znak B38? Uważaj na dni parzyste

Przy okazji warto wspomnieć, że poza znakiem B-37, na polskich drogach możemy jeszcze trafić na znak B-38. Od wyżej omawianego różni się on jedynie tym, że ma dwa białe paski (rzymską dwójkę), a nie jeden. Co oznacza? Zakazuje postoju, ale tylko w dni parzyste, czyli na przykład 2, 4, 8 [...] dnia miesiąca. Tak samo jak B-37 nie musisz się do niego stosować od godziny 21 do 24. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.