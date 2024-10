Zakaz jazdy po zmroku dla świeżych kierowców. Wprowadził to jeden z krajów Europy

Nowe dane z 2023 r. pokazują, że 29% wypadków drogowych w Hiszpanii ma miejsce w warunkach słabego oświetlenia, co budzi obawy o bezpieczeństwo kierowców po zmroku. Słaba widoczność, zmęczenie kierowcy i większe prawdopodobieństwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu to niektóre z kluczowych czynników przyczyniających się do zwiększonego ryzyka.

Hiszpania reaguje na dane i zapobiega wypadkom. Wprowadzają nowe przepisy

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła wśród szczególnie narażonych użytkowników dróg, takich jak motocykliści i piesi. Przyspieszenie i rozproszona jazda nadal są głównymi przyczynami wypadków, zwłaszcza w nocy. Większość wypadków powodują w tym kraju niedoświadczeni kierowcy, stąd decyzja władz.

Trwają prace nad nowymi przepisami, ale władze Hiszpanii uważają, że wejdą w życie lada chwila

Chociaż trwają prace nad cyfrowymi prawami jazdy i transgranicznym egzekwowaniem przepisów, te nowe statystyki wskazują na potrzebę dalszych działań w celu zapewnienia bezpieczniejszych dróg, szczególnie w późnych godzinach, kiedy ryzyko jest najwyższe. Jeśli Hiszpania zakaże nowym kierowcom prowadzenia pojazdów w nocy zgodnie z surowymi nowymi przepisami DGT, początkujący kierowcy nie będą mogli prowadzić pojazdów w godzinach od 24:00 do 6:00.

Hiszpania nie pierwszy raz zaostrza przepisy dla nowych kierowców. W ten sposób zmniejszają liczbę wypadków

Nie byłby to pierwszy raz, kiedy nowi kierowcy napotykają ograniczenia w Hiszpanii. W 1976 r. Wojewódzka Komenda Ruchu Drogowego w Madrycie wprowadziła przepis uniemożliwiający początkującym kierowcom korzystanie z autostrad, dróg szybkiego ruchu i dróg krajowych w pierwszym roku posiadania prawa jazdy. Zakaz obowiązywał od godziny 17:00 w przeddzień świąt państwowych do północy w samo święto. Wcześniej ograniczenie było jeszcze bardziej rygorystyczne i obowiązywało od północy w przeddzień świąt państwowych do końca święta o północy.