Dane Głównego Urzędu Statystycznego z sierpnia 2024 roku wskazują, że przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wynosiła 8189,74 złote brutto. To wzrost o 11,1 proc. w porównaniu do sierpnia 2023 roku, więcej o 0,3 punkty procentowe od zakładanych prognoz. Wzrost przeciętnych zarobków ma związek ze wzrostem pensji minimalnej, ale dane te obejmują około 40 proc. rynku pracy w Polsce. Mimo wszystko można założyć, że pensje rosną, ale czy jednocześnie stać nas na więcej? Można to sprawdzić m.in. na podstawie cen samochodów.

Ile trzeba pracować, żeby kupić nowe auto? Od 7 do 12. miesięcznych pensji

Dziś kupno auta za gotówkę, bez kredytu i pożyczki, to spore wyzwanie. Badanie przeprowadzone przez Europejską Federację Transportu i Środowiska wykazało, że w ciągu ostatnich pięciu lat podwyżki cen samochodów sięgnęły 40 proc. Nowe miejskie modele są nawet o 25 tys. zł droższe niż jeszcze kilka lat temu. Można zakładać, że ceny będą rosły z każdym kolejnym rokiem.

Najtańszym modelem jest Mitsubishi Space Star, w wersji bazowej (Inform) można go dostać już za 56 990 zł. Fiat 500 można kupić od 61 000 zł, Dacia Sandero od 62 900 zł. Toyota Corolla, czyli zdecydowanie najczęściej kupowane auto w Polsce, w wersji sedan i z rocznika 2024 kosztuje od 94 900 zł (w wersji Active, w wersji Hybrid to już 124 tys. zł). To oznacza, że na zakup trzeba pracować odpowiednio:

Mitsubishi Space Star - 6,95 miesięcy,

Fiat 500 - 7,44 miesięcy,

Dacia Sandero - 7,68 miesięcy,

Toyota Corolla - 11,58 miesięcy, 15 miesięcy na model Hybrid.

Ile na nowy samochód musi pracować Niemiec, a ile Polak? Różnica jest ogromna

Jak podaje portal megatax.pl, według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2024 roku średnia miesięczna pensja brutto w Niemczech wynosi ok. 4373 euro (ok. 19 tys. zł). W Polsce, jak już wspominaliśmy, przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2024 roku 8189,74 zł brutto. To oznacza, że na fabrycznie nowe auto, w teorii, Polacy pracują dwa razy dłużej. W teorii, bo ceny wielu modeli w Niemczech są... niższe niż w Polsce. Mitsubishi Space Star to wciąż najtańszy nowy samochód na rynku. Ceny zaczynają się od 56 990 zł, ale, jak w lutym 2024 roku podawał portal auto-swiat.pl, u naszych zachodnich sąsiadów ten model kosztował ok. 51 780 zł. To oznacza, że Niemiec na jego zakup musi przeznaczyć 2,72 średniej pensji. To o 2,5 razy mniej. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.