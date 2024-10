Osunęło się 400 m ważnej ekspresówki na Śląsku. Zmiana w organizacji ruchu

Do uszkodzenia trasy doszło na początku lutego. Duże opady deszczu i wysoka jak na tę porę roku temperatura, która przyśpieszyła roztopy, doprowadziły do przesiąknięcia gruntu i korpusu drogowego. Straciły one swoją stabilność, przez co osunął się mur oporowy jak również krawędź jezdni. 400-metrowy odcinek trasy zlokalizowany w Lalikach (pow. żywiecki) został zabezpieczony i w trybie awaryjnym wprowadzono tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

REKLAMA

Zobacz wideo

Uszkodzona ekspresówka S1. Rozpoczęto prace naprawcze

Teraz ruch na tym odcinku odbywa się wybudowanym objazdem. Umożliwiło to rozpoczęcie prac naprawczych. "Roboty budowlane za ponad 17,7 mln zł wykonuje firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2025 roku" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki tym działaniom przywrócona zostanie pełna funkcjonalność drogi, a ponadto zapewniona będzie ochrona przed dalszym zniszczeniem.

Prace na odcinku rozpoczęły się od rozbiórki korpusu drogowego do poziomu terenu rodzimego. Podczas tego etapu prac materiał z rozbiórki na bieżąco jest oceniany pod kątem możliwości ponownego zastosowania w nowej konstrukcji korpusu drogowego. Jego odbudowa ma zostać przeprowadzona w technologii gwarantującej bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. Przewiduje się również wykonanie strefy przejściowej nasypu i dobudowę nasypu do już istniejącego.

Zaprojektowano wykonanie w podstawie nasypu materaca geosyntetycznego z geosiatek oraz kruszywa zabezpieczającego przed podsiąkaniem kapilarnym wody z podłoża. Konstrukcja nawierzchni drogi zostanie odtworzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. Całość zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami BRD. Zgodnie z deklaracjami drogowców, tymczasowy łącznik objazdu będzie rozebrany, a wykorzystywana w nim droga gminna odtworzona.

Droga ekspresowa S1 w Lalikach. Wahadło na objeździe

Jak się okazuje, na wytyczonym objeździe dochodziło do niebezpiecznych sytuacji drogowych. "Reagujemy na sygnały lokalnej społeczności i wprowadzamy zmiany zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na dotychczasowym objeździe naprawianego odcinka drogi ekspresowej S1. Aby zapewnić bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów po objeździe oraz w jego obrębie, konieczne było wydzielenie odrębnej strefy dla niechronionych uczestników ruchu drogowego" - dodaje GDDKiA.

Od 27 października, do zakończenia budowy, ruch na objeździe osuwiska jest sterowany wahadłowo z wykorzystaniem drogowej sygnalizacji świetlnej. Planowany termin zakończenia napraw i ponowne oddanie do ruchu trasy wyznaczono na drugi kwartał 2025 roku. W przerwie zimowej będzie funkcjonował dotychczasowy objazd odcinka.