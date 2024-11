Zakładając tylko dwie nowe opony, stajemy przed dylematem: gdzie je umieścić, aby zapewnić stabilne prowadzenie auta. Wybór ten ma szczególne znaczenie, gdy pogoda nie sprzyja. Deszcz czy śliska nawierzchnia mogą zaskoczyć kierowców, a odpowiednie rozmieszczenie ogumienia wpływa na stabilność pojazdu i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Jak sprawdzić, czy opony są do wymiany? Możesz zrobić to bez wizyty u wulkanizatora

Na zużycie opon wpływa kilka czynników, takich jak styl jazdy, warunki drogowe oraz prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach. Agresywne przyspieszanie, ostre hamowanie czy jazda po nierównych nawierzchniach mogą znacznie przyspieszać zużycie bieżnika. Zastanawiasz się, czy opony w twoim samochodzie nadają się już do wymiany? Możesz to sprawdzić w prosty sposób za pomocą zwykłej monety.

Weź złotówkę, włóż ją w bieżnik i sprawdź, jak głęboko się zanurzyła. Jeśli zobaczysz całą krawędź, to znak, że czas na nowe ogumienie. Warto też dokładnie przyjrzeć się powierzchni opony. Pęknięcia, spękania na bokach czy nierównomierne zużycie mogą wskazywać na inne problemy, takie jak nieprawidłowe ciśnienie w oponach lub błędy w geometrii zawieszenia. W takiej sytuacji nie ma sensu zwlekać. Lepiej zaplanować wizytę u mechanika i wymienić zużyte opony, by móc bezpiecznie korzystać z samochodu.

zmiana opon (zdj. ilustracyjne) Cameris/istock

Czy nowe opony należy założyć z przodu, czy z tyłu auta? Ich rozmieszczenie ma duże znaczenie

Eksperci znanych marek zajmujących się produkcją ogumienia zgodnie przyznają, że w większości przypadków lepsze opony powinny znaleźć się na tylnej osi, niezależnie od napędu samochodu. Dlaczego? Choć nowe opony zamontowane z przodu mogą pomóc w lepszym hamowaniu czy skuteczniejszym odprowadzaniu wody, zużyte ogumienie z tyłu poważnie zmniejsza stabilność auta, co szczególnie widać na mokrej nawierzchni. Continental zwraca uwagę, że obie opcje mają swoje zalety i wady, jednak montaż opon z tyłu najczęściej okazuje się najbezpieczniejszym wyborem. Michelin wskazuje, że takie rozwiązanie poprawia prowadzenie pojazdu, a Kumho, opierając się na wynikach testów, potwierdza, że umieszczenie nowych opon na tylnej osi zwiększa stabilność oraz bezpieczeństwo. Wniosek? Najlepiej zamontować nowe opony z tyłu, gdyż zapewnia to większą kontrolę nad samochodem, zwłaszcza w trudnych warunkach, zmniejszając ryzyko poślizgu i utraty przyczepności. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.