Segregacja odpadów związanych z motoryzacją może sprawiać nie lada problem nawet tym, którzy zazwyczaj wiedzą, co i jak segregować. Co zrobić ze starymi oponami? Czy nadają się do któregoś z kontenerów? Otóż w tym przypadku nie jest to wcale łatwe.

Do jakiego kosza wyrzucić opony? Sytuacja wcale nie jest prosta

Praktycznie każdy, kto ma choć najmniejsze pojęcie o segregacji odpadów zdaje sobie sprawę, że materiał, z którego wykonane są opony, bardzo długo się rozkłada. Ze względu na to, że są bardzo ciężkie i zajmują sporo miejsca, należą do tego rodzaju śmieci, którego nie możemy wyrzucić ot tak ani do kosza na zmieszane, ani do kosza na plastik.

W trosce o ekologię niech cię ręka boska broni, by wywozić je do lasu lub w inne miejsce i po prostu porzucić. Zamiast tego udaj się do okolicznego PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Znajdziesz go praktycznie w każdej gminie, a lokalizację najbliższego punktu możesz sprawdzić w internecie. Oprócz tego jest jeszcze inny sposób, który pozwoli ci się pozbyć opon bezpiecznie.

Jak pozbyć się starych opon? Po prostu zostaw je u wulkanizatora

Zamiast kombinować, wiele osób po wymianie opon u wulkanizatora decyduje się po prostu je u niego zostawić. Takie punkty zazwyczaj mają umowę z zewnętrznymi firmami na wywóz odpadów, toteż pozbycie się ich w odpowiedni sposób nie powinno sprawić żadnego problemu. Pamiętaj, że wyrzucanie opon w miejscach do tego nieprzeznaczonych to ryzyko mandatu w wysokości 500 złotych.

