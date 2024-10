Honda Hornet CB1000 to prawdziwy supernaked z rasowym wyglądem i silnikiem z Fireblade'a

Hornet powrócił do Europy w 2024 r. i pokazał się w naprawdę dobrej formie. Model przypadł do gustu kierowcom, a więc zaczyna się czuć coraz swobodniej na rynku. Dlatego po wersji CB750, na rynku zadebiutują dwa kolejne warianty. Mowa o CB1000 Hornet oraz jego wersji SP.

REKLAMA

Zobacz wideo Susz. 34-latek w hondzie potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna trafił do szpitala

Honda CB1000 Hornet otrzyma litrowy silnik z CBR1000RR Fireblade

Honda CB1000 Hornet otrzyma silnik z modelu CBR1000RR Fireblade. To oznacza chłodzony cieczą, 4-cylindrowy motor DOHC o pojemności 1000 cm3. Jednostka zaoferuje kierowcy Horneta maksymalną moc na poziomie 152 koni mechanicznych. Rozwinie ją przy 11 000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy sięgnie z kolei 104 Nm przy 9000 obr./min. Kolejną zaletą układu napędowego staną się krótkie przełożenia skrzyni. Te jedynie spotęgują możliwości motocykla.

Honda CB1000 Hornet to połączenie elementów charakterystycznych i nowości

Honda CB1000 Hornet będzie korzystać z podwójnej ramy o wysokim stopniu sztywności skrętnej. Jej punktem charakterystycznym stanie się odwrócony widelc Showa "Big Piston" z rozdzielonymi funkcjami (SFF-BP) i zaciskami hamulcowymi Nissin. Poza tym na sylwetkę złoży się m.in. charakterystyczny dla Horneta zbiorniki paliwa, który przypomina złożone skrzydła oraz fakt, że motocykl będzie szeroki z przodu i wąski z tyłu. Minimalistyczne siedzenie i tradycyjnie wąska – jak u szerszeni – talia dopełni wizerunek Horneta.

Honda Hornet CB1000 to prawdziwy supernaked z rasowym wyglądem i silnkiem z Fireblade'a Fot. Honda

Nowy Hornet w wersji CB1000 otrzyma też kilka zaawansowanych systemów elektronicznych. Dobry przykład dotyczy wybieralnych trybów jazdy ze wstępnie ustawionymi kombinacjami poziomu mocy silnika, hamowania silnikiem i kontroli momentu obrotowego (HSTC). Dodatkowo motocykl będzie korzystać ze zdalnej łączności poprzez aplikację Honda RoadSync. Standardowy model CB1000 będzie w 2025 r. dostępny w trzech kolorach malowania.

Czym się będzie wyróżniać Honda CB1000 Hornet SP?

Honda CB1000 Hornet będzie też występować w wariancie SP. Co to oznacza? Na dobry początek wyższą moc. Ta wzrośnie do 157 koni mechanicznych. Nieznacznie zmieni się również moment obrotowy. Wyniesie 107 Nm. Standardem w CB1000 Hornet SP będzie regulowany tylny amortyzator Öhlins TTX36, quickshifter i hamulce Brembo Stylema. Wersja CB1000 Hornet SP będzie oferowana wyłącznie w specjalnym malowaniu Mat Ballistic Black Metallic.